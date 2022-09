Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

89 geflüchtete ukrainische Frauen, Männer und Kinder kamen am 16. September in der vorbereiteten Notunterkunft in Amtzell an. Nach dem Empfang in der Mehrzweckhalle durch das Landratsamt Ravensburg übernahm der DRK-Kreisverband Ravensburg ihre Versorgung: Seine zweite Einsatzeinheit des Katastrophenschutzes ist bis zu ihrer voraussichtlichen Abreise am kommenden Mittwochvormittag im Einsatz.

Kinder springen herum, lachen und vergnügen sich mit ihren neuen Kuscheltieren. Ihre Lebendigkeit entspannt die gedämpfte Atmosphäre etwas. Ein Mann hört ukrainische Nachrichten, kleine Grüppchen stehen beieinander und unterhalten sich. Die Ankunft der Geflüchteten am Morgen aus der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Sigmaringen sei ausgesprochen ruhig verlaufen. „Es war super diszipliniert und völlig unaufgeregt,“ schildert DRK-Helferin Ulrike Schmid. Ein Teil kam mit Privat-Pkw, die anderen mit zwei Bussen.

Die 89 Personen - plus zwei Katzen - sind vorerst in Amtzell, bevor sie weiter verteilt werden. In dieser Zeit kümmert sich der DRK-Kreisverband im Dreischichtbetrieb um die Geflüchteten. In der ersten Schicht waren neun DRK-Ehrenamtliche im Einsatz und hatten gut bei der Ausgabe der Erstausstattung mit Schlafsäcken und Hygieneartikeln zu tun. Die etwa zwanzig Kinder, das jüngste zwei Monate alt, erhielten Kuscheltiere, mit denen sich einige schnell anfreundeten. Die ehrenamtlichen DRK-Helferinnen und Helfer sind in den kommenden Tagen unter anderem für die Verteilung von Frühstück, Mittagessen sowie Abendessen zuständig. In jeder Schicht sind zu den drei Helfenden zwei weitere DRKler abgestellt, die als Fahrer fungieren, für frische Getränke sorgen oder Erledigungen übernehmen, wie zum Beispiel die Einlösung von Rezepten in der Apotheke.

Weiße Stellwände unterteilen die Halle in drei Schlafbereiche, wo Feldbett an Feldbett steht. Jeweils Familien, Paare und Alleinreisende haben einen Bereich. Im vorderen Teil der Halle befindet sich der Essens- und Aufenthaltsbereich mit einer kleinen Spiele- und Malecke. Für die Vorbereitung sowie den Aufbau waren die DRK-Helfenden rund 270 Stunden mit insgesamt 42 Personen im Einsatz.