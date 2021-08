Nicht nur das Ahr-Tal ist von der Hochwasser-Katastrophe betroffen

Im Zuge der Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland stand und steht vor allem das Ahr-Tal im öffentlichen Fokus. Enorme Schäden gibt es aber auch in anderen Landesteilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Zum Beispiel in der Eifel. Aufgrund persönlicher Verbindung des Gemeinderats Arno Leisen dorthin, leistet Amtzell Hilfe in Irrel, einer kleinen Gemeinde im Kreis Bitburg-Prüm. Bürgermeister Clemens Moll war selbst vor Ort. In einem Text im jüngsten Amtsblatt berichtet er von seinen Erfahrungen.

1700 Einwohner und mit Amtzell vergleichbar

„Die Gemeinde Irrel liegt in der Südeifel, ganz in der Nähe zur Grenze nach Luxemburg. Irrel gehört zum Eifelkreis Bitburg-Prüm, hat 1700 Einwohner und übernimmt durchaus eine zentrale Funktion für viele weitere, kleinere Gemeinden in der Umgebung“, so Moll. Die dortige Infrastruktur sei durchaus mit dem Angebot der Gemeinde Amtzell vergleichbar.

Über die Schäden in Irrel durch den über die Ufer getretenen Fluss Prüm berichtet er: „ Der bisherige Wasserhöchstand aus dem Jahr 2003 lag bei 4,97 Meter und nun wurde ein Wasserstand von 8,17 Metern festgestellt. In Irrel selbst wurden rund 150 Gebäude überflutet und in den flussnahen Gebäuden im Unterdorf stand das Wasser bis ins erste Obergeschoss.“

Manche Eigentümer bekommen keine Versicherung

Etwa die Hälfte der Gebäude sei gegen Elementarschäden versichert – wobei Eigentümer teilweise teilweise gar keine Versicherung bekämen. „Die meisten der betroffenen Häuser sind derzeit unbewohnbar und entlang der mittlerweile wieder weitgehend aufgeräumten Straßen sieht man Schuttberge bestehend aus Möbeln, entferntem Putz und Estrich“, schreibt Moll weiter.

Und: „Das Geräusch von Schlagbohrern und Presslufthammern ist ebenso allgegenwärtig wie der modrige Geruch mit Heizöl. Dank der Unterstützung vieler Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet und auch der in der Nähe stationierten US-amerikanischen Streitkräfte konnte bereits viel aufgeräumt und schon einige Häuser in den Rohbauzustand versetzt werden.“

Warum Wirtsleute jetzt aufgeben

Bei einem vom Irreler Ortsbürgermeister geführten Rundgang konnte Amtzells Rathauschef eine Familie kennenlernen, die in Flussnähe eine Speisewirtschaft beziehungsweise Weinstube betreibt und die Corona-Schließung dazu genutzt hatte, den Gastraum umzubauen und neu zu gestalten. „Gerade kürzlich erst wiedereröffnet hat das Hochwasser die neue Innenausstattung völlig zerstört und die Familie wird ihre Gastronomie, welche die Lebensgrundlage war, voraussichtlich nicht mehr eröffnen“, so Moll über die verheerenden Folgen des Hochwassers.

Dazu ergänzt er: „In der direkten Nachbarschaft hat mir eine Frau mit kleinen Kindern ihr einst liebevoll umgestaltetes ehemaliges Bauernhaus im Rohbauzustand gezeigt und bereits wieder nach vorne geschaut. ,Es muss ja weiter gehen’, hat sie mir gesagt.“

Spendenverteilung läuft über den Gemeinderat

Aktuell sei den Menschen in Irrel mit einer Spende am meisten geholfen und der Gemeinderat habe eine fünfköpfige Kommission zur Verteilung der Spendengelder gegründet. Dadurch sei gewährleistet, dass die Hilfe genau dort ankomme, wo diese am dringendsten benötigt werde.

Die Soforthilfen, die ebenfalls über Spendengelder finanziert werden, kämen direkt bei den betroffenen Haushalten an: „Davon konnte ich mich vor Ort überzeugen“, so Clemens Moll, der um weitere Spenden bittet. Die Kontodaten sind auf der Gemeinde-Homepage www.amtzell.de abrufbar.