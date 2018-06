Neun Schüler werden zum Schulbusbegleiter ausgebildet

Zu Beginn des neuen Schuljahres haben neun Schüler der Klassenstufe 8 des Ländlichen Schulzentrums Amtzell eine Ausbildung zum Schulbusbegleiter absolviert. Auch in diesem Schuljahr fand diese Ausbildung in Kooperation mit dem Bildungszentrum Bodnegg statt. Dies wurde eingeführt, damit die Schüler sich bei der gemeinsamen Ausbildung besser kennenlernen können. Unter fachlicher Anleitung zweier Polizeibeamten von der Kriminal- und Verkehrsprävention Ravensburg lernten die Schüler, wie sie sich bei in den Schulbussen auftretenden Problemen verhalten können. Begleitet wurden die Schüler von insgesamt vier Lehrern der beiden Schulen. Diese sind im Laufe des Schuljahres die Ansprechpartner der Busbegleiter. In Rollenspielen wurden verschiedene Situationen unter Beachtung von Körpersprache und Körperhaltung durchgespielt. Auch dieses Jahr stellte das Busunternehmen Schuler einen Bus mit einem erfahrenen Busfahrer zur Verfügung, um direkt im Schulbus nachgestellte Situationen zu erproben. Im Anschluss wurde in einer mündlichen Prüfung das Wissen abgefragt. Am Ende der Ausbildung erhielten die Schüler ihre Urkunden und Ausweise. Foto: Ländliches Schulzentrum