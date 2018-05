Neue Strategie und Look für „Lisas Chips“ aus Amtzell

Neue Geschäftsführer, neue Sorten, neue Chipstüten – aber immer noch dieselbe Grundstrategie: Bei „Lisas Chips“ hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren einiges getan. Der Gründer Jochen Krumm hat seine Biokesselchips-Produktion bereits 2016 an die englische Kartoffelchips-Firma Tyrell’s verkauft. Zwei neue Geschäftsführer stehen dem Standort Amtzell von England aus vor, die Produktion vor Ort wird von fünf Managern geleitet. Das Ziel ist es, das Geschäft im konventionellen Einzelhandel auszubauen.

Die Bio-Chips aus Amtzell werden sowohl für den Biofachhandel als auch für konventionelle Supermärkte produziert. Unterscheiden werden sie durch die Verpackungen und Sorten. Auch die Bio-Qualität variiert. Die Chips in schwarzer Verpackung sind Bioland-Qualität und für Bioläden bestimmt. Die Chips in neuer, grauer Verpackung sind Biostandard und man kann sie im konventionellen Einzelhandel kaufen (Unterschied Bioland und Bio siehe Kasten). Für beide Produktlinien werde aber stark auf Regionalität geachtet, erklärt General Manager Eckhard Wunder, einer der fünf Führungskräfte vor Ort in Amtzell: Die Kartoffeln werden aus Süddeutschland bezogen, das Öl kommt aus der Ölmühle Oberschwaben und auch die Gewürze entsprechen alle Bio-Standards.

2017 wurde für die konventionellen Läden eine komplett weiße Chipsverpackung entwickelt, die jedoch von den Kunden nicht angenommen und nicht als „Lisas Chips“ wiedererkannt wurden, erklärt Wundern: „Die Supermärkte haben für unseren Vertriebe noch großes Potenzial, deshalb brauchen wir hier Verpackungen, die man sofort wieder erkennt. Die grauen Tüten sind an die Bio-Tüten angelehnt, aber nicht ganz gleich.“

Außerdem wurden für die Supermarkt-Linie zwei neue Sorten entwickelt. „Wir sind eine kleine Firma, betreiben keine eigene Marktforschung“, erklärt Wunder. Darum setze „Lisas Chips“ auf zwei in Deutschland besonders beliebte Geschmacksrichtungen: Paprika und Chili. Aber auch der Klassiker Rosmarin-Meersalz sei nach wie vor im Sortiment. Von den neuen Sorten und Verpackungen verspreche sich die Firma nun viel, der Wachstum in der Supermarktsparte sei für 2018 angestrebt, erklärt Manager Wunder. Nach wie vor Hauptgeschäft bleibe aber der Bio-Fachhandel. Die Verpackungen hier würden sich nun nur leicht ändern: Ein goldener Strich wird unter dem Schriftzug eingefügt. Die Tüten werden nach und nach ausgetauscht.

Dass die neue Geschäftsführung in England sitzt und nicht persönlich greifbar ist, sei kein Problem, sagt Wunder. Durch moderne Kommunikation seien die Absprachen zeitnah möglich und das Amtzeller Team fühle sich aus England gut betreut. Das Management käme eigentlich ohne Hilfe klar, bis vor Kurzem seien ab und zu spezielle Techniker aus England gekommen, um die Kessel für die Chipsproduktion zu reparieren und zu warten. „Seit Februar haben wir einen eigene Techniker am Standort und können so immer eigenständiger arbeiten“, sagt Wunder.

Seit der Gründung der Firma ist Andrea Hermes dabei, die für die Qualitätssicherung in Amtzell verantwortlich ist. Seit 2016 habe sich eigentlich nur die Geschäftsführung geändert, sagt sie: „Das Produkt ist dasselbe geblieben.“ Und auch die Chips-Köche sind nach wie vor im Einsatz. Wer also bisher immer nur die Chips von Thomas gekauft hat, kann beruhigt sein: Er steht nach wie vor am Kessel und bereitet die Kartoffel-Snacks zu.

