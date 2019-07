Nachbar und Jogger verhindern größeren Brand

Bei einem Fahrzeugbrand in einer Garage in Amtzell haben ein Nachbar und ein vorbeikommender Jogger wohl das Schlimmste verhindert. Am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr wurde der Feuerwehr ein Fahrzeugbrand gemeldet. „Als ich vor Ort eintraf, haben ein Nachbar und ein Jogger mit einem Gartenschlauch bereits auf die Flammen gehalten“, berichtet Amtzells Feuerwehrkommandant Martin Weber.

Der Besitzer des Fahrzeugs habe den Wagen etwa eine halbe Stunde vor dem Brand in der Garage abgestellt. Als er später hinaus gegangen sei, um den Garten zu gießen, entdeckte er Rauch, der aus der Garage kam. Der Brand entstand nach ersten Erkenntnissen im Motorraum. Ohne den Einsatz der ersten beiden Helfer hätte der Brand vermutlich auf das Haus übergegriffen, so Weber.

Die Feuerwehr habe das Auto aus der Garage ziehen und den Brand anschließend komplett löschen können. 29 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen, Polizei und DRK waren vor Ort im Einsatz. Verletzt wurde niemand.