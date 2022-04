Nach der Verletzung kehrt Samantha Buhmann schnell aufs Motorrad zurück

Noch kein halbes Jahr ist es her, als sich Samantha Buhmann bei einem Rennen eine schwere Verletzung an der Schulter zugezogen hat. Laut eigener Aussage war der Oberarmknochen beschädigt, genauso wie das Band, die Kapsel und der Schleimbeutel. Trotzdem sitzt die Fahrerin des MSC Amtzell schon wieder auf dem Motorrad und hat die ersten beiden Rennen bereits bestritten.

„Ich bin super froh, dass ich schon wieder fahren kann, auch wenn es noch unter Schmerzen ist“, teilt Buhmann mit. „Das habe ich vor allem der Sportklinik in Ravensburg und meiner Physiotherapeutin Nicole Fritz in Haslach zu verdanken. Ohne die super Behandlung ginge heute vermutlich noch nicht viel. Ich habe hart trainiert und musste oft auf die Zähne beißen, aber ich weiß, dass es sich früher oder später auszahlen wird und ich wieder 100 Prozent einsatzfähig sein werde“, meint die 32-Jährige aus Amtzell.

„Wer denkt, Endurorennen zu fahren ist nur ein wenig Motorrad fahren und derjenige, der eben am meisten Gas geben kann gewinnt, liegt damit falsch“, sagt Buhmann. „In unserem Sport sind Geschicklichkeit, Motorradbeherrschung, Konzentration und körperliche Fitness gleichermaßen gefragt.“ Dazu benötige man ein gutes Auge für die richtigen Spuren in der Prüfung. „Ich trainiere sehr viel im Fitnessstudio in Wangen, um meine körperliche Fitness auf den bestmöglichen Stand zu bringen“, sagt Buhmann. Linus Heine, ein sehr erfolgreicher Jugend-Trialfahrer des MSC Amtzell, hat der 32-Jährigen im Winter ein paar Trainingsstunden gegeben – „um meine Technik zu verbessern“. Dazu war Buhmann noch einige Male im Osten beim achtmaligen deutschen Meister Andi Beier. „Die Reise hat sich für mich wirklich gelohnt, da ich sehr viele Tipps und Tricks mitnehmen konnte“, meint Buhmann. „Dazu kommen noch die unzähligen Stunden auf der Enduromaschine.“

Buhmann stieg erst sehr spät in die Sportart ein, konnte aber von ihren Erfahrungen aus jungen Jahren profitieren, als sie mit dem Rennrad Wettbewerbe bestritt. Die Amtzellerin muss im Wettbewerb selbst an ihrem Motorrad schrauben und richtet deshalb auch zu Hause nach jedem Training ihre Maschine selbst wieder her. „Nach dem Waschen fallen oftmals kleine Reparaturen an. Der Luftfilter muss gewechselt werden, die Schrauben kontrolliert oder mal die Reifen gewechselt werden“, berichtet die Rennfahrerin. „Da verbringt man schnell mal fünf bis zehn Stunden pro Woche in der Werkstatt. Zum Glück habe ich viele Tipps von meinem Händler Ralf Dennenmoser bekommen. Und wenn ich doch mal nicht weiter weiß, gehe ich zu ihm oder meinem Vater.“ Der sei schließlich gelernter Zweirad-Mechaniker und erledigt größere Arbeiten am Motor für seine Tochter. „Ich denke, von ihm habe ich das Benzin im Blut und meinen Kampfgeist vererbt bekommen.“

Da der Endurosport sehr zeitaufwendig ist, plant die ehrgeizige Amtzellerin ihren ganzen Alltag darum herum. Oft trainiert sie schon morgens vor der Arbeit zum ersten Mal. Auch finanziell ist Endurofahren nicht einfach zu bewältigen. „Ohne meine Sponsorengelder würde ich finanziell nicht klarkommen und bin deshalb sehr dankbar über jeden einzelnen“, sagt Buhmann. „Schon alleine, was ich an Schmierstoffen bekomme, wäre in Euros eine gewaltige Summe“, erzählt die Enduropilotin. Dieses Jahr will Buhmann neben der deutschen Meisterschaft noch die Hard-Enduro-Serie Deutschland und andere einzelne Wettbewerbe bestreiten. Zu ihren größten Erfolgen zählt die Teilnahme im vergangenen Jahr an der deutschen Damen-Trophy bei den Sixdays der Mannschaftsweltmeisterschaft.