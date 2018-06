Den Auftakt der diesjährigen Konzertreihe „Klassischer Herbst“ in Schloss Achberg machen am Freitag, 22. September, um 19 Uhr die Oboistin Céline Moinet, der Cellist Benedict Kloeckner und der Pianist Florian Uhlig. Damit haben sich drei der renommiertesten Künstler ihrer Generation für ein Konzert in Schloss Achberg zusammen gefunden.

Céline Moinet schloss ihr Studium am Conservatoire National Supérieur de Musique mit den höchsten Auszeichnungen ab. Mit gerade einmal 23 Jahren erhielt sie die Stelle der Solo-Oboistin der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Seither konzertiert sie mit vielen weltweit bekannten Dirigenten und ist regelmäßiger Gast bei Orchestern wie den Wiener Philharmonikern und dem London Symphony Orchestra. Seit 2013 hat Céline Moinet eine Professur an der Hochschule für Musik „Carl-Maria-von-Weber“ in Dresden inne.

Benedict Kloeckner ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und konzertiert mit Orchestern wie dem Royal Philharmonic Orchestra London, der Deutschen Radiophilharmonie, dem MDR und NDR Radio Sinfonieorchester.

Der Pianist Florian Uhlig studierte und promovierte am Royal College of Music und an der Royal Academy of Music in London. Seit 2014 hat er eine Professur für Klavier ebenfalls an der Hochschule für Musik „Carl-Maria-von-Weber“ in Dresden inne.

Im historischen Rittersaal von Schloss Achberg werden Kompositionen von Robert Schumann, Victor Emanuel Bendix und Carl Nielsen zur Aufführung kommen. Konzertbesucher können mit ihrer Eintrittskarte vor Konzertbeginn kostenlos die Ausstellung „Kraftquellen“ besuchen.

Informationen und Kartenbestellung (27 Euro / ermäßigt 19 Euro) unter www.schloss-achberg.de, Telefon 0751 / 85 9511 oder per E-Mail an info@schloss-achberg.de. Für die Schüler der Jugendmusikschulen im Landkreis Ravensburg steht an der Abendkasse ein Kontingent von vergünstigten Karten für 10 Euro zur Verfügung.

Öffnungszeiten bis 22. Oktober: Freitag 14 bis 18 Uhr, samstags, sonn- und feiertags 10 bis 18 Uhr.