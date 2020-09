Müll illegal entsorgt: Polizei hat Verdächtigen

Als Tatverdächtiger zu einer illegalen Müllentsorgung bei Amtzell haben jetzt Beamte des Polizeipostens Vogt einen 24-Jährigen aus Weingarten ermittelt. Diesem wird vorgeworfen, zwischen 10. und 17. September auf einem Parkplatz an der B 32 oberhalb von Korb einen gefüllten, 200 Liter fassenden Müllsack am Waldrand entsorgt zu haben. Anhand vorgefundener Schriftstücke in dem Verpackungs- und Hausmüll kam die Polizei dem jungen Mann nach eigenen Angaben auf die Spur. Er wurde angezeigt.