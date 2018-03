MSC geht mit großem Elan ins Jubiläumsjahr

1968 wurde der MSC Amtzell gegründet. Der heute knapp 700 Mitglieder große Verein feiert am 6./7. Oktober mit einem Motorsport-Wochenende sein 50-jähriges Bestehen. Bei der Mitgliederversammlung am Freitagabend im Alten Schloss schauten die Verantwortlichen aber auch zurück auf ein bewegtes Jahr, das finanziell einen kleinen Überschuss hinterließ. Bürgermeister Clemens Moll appellierte an den MSC, sich in die Diskussion um das Kieswerk Grenis einzubringen.

Nein, es war auch beim MSC Amtzell 2017 nicht alles Gold, was glänzte. So wirkte sich beispielsweise eine vom Deutschen Motorsport Verband verordnete und äußerst komplizierte, neue Online-Anmelde-Plattform beim Vier-Stunden-Enduro 2017 derart negativ aus, dass im Oktober nicht wie sonst um die 450, sondern dieses Mal „nur“ 335 Fahrer an den Start gingen. Stefan Staudacher, alter und neuer stellvertretender Vorsitzender, war sich bei seinem Rückblick sicher: „Das hat mit der Nennungsgeschichte zu tun gehabt.“ Hinzu kam der Veranstaltungstermin im Herbst – und damit auch ein Weniger an Einnahmen aus dem Getränkeverkauf. „Das riss ein richtiges Loch in die Kasse“, sagte Schatzmeister Andreas Zimmerer. Unter Einbeziehung des Bonsai-Enduros und des Jugendtrials sowie diverser Spender, einem Zuschuss der Gemeinde, Zuwendungen des ADAC und diverser Ausgaben – darunter auch die finanzielle Unterstützung der clubeigenen Fahrer mit der und durch die Sportfahrerehrung – gab es am Ende des Jahres „nur“ 818 Euro an Überschuss.

Dennoch trübte dies die Freude auf das Jubiläumsjahr 2018 nicht. „Wir haben in diesem Jahr etwas Größeres vor“, erklärte Vorsitzender Klaus Schmehl mit Blick auf das Jubiläums-Wochenende im Oktober: „50 Jahre, das müssen wir feiern.“ Details werden in Kürze öffentlich. In Grenis hat der MSC Amtzell 2017 einen neuen Streckenabschnitt für seine Endurosportler genehmigt bekommen. Für das Trialgelände in Maierhofmühle hofft Bruno Sorg, bis vergangenen Freitag Jugendleiter des MSC Amtzell, auf einen Motorsport begeisterten Käufer des Hauses und dazugehörigen Areals: „Wir haben dort in den vergangenen zehn Jahren viel aufgebaut. Jetzt ist das Gelände ideal. Besser geht es nicht.“

Bürgermeister Clemens Moll freute sich schon jetzt über die Feierlichkeiten im Herbst: „Ich bin überzeugt, dass der MSC etwas Besonderes auf die Beine stellen wird und kann.“ Er selbst gratulierte schon vorab: „In 50 Jahren gab es viel zu tun. Dies drückt sich nicht nur in einzelnen Euro oder Cent aus, sondern vor allem in viel ehrenamtlichem Engagement, das von Ihnen allen erbracht wurde und nicht selbstverständlich ist.“ Zu kurz gekommen sei ihm in der Frage und Diskussion zum Kieswerk Grenis, dass dort auch Menschen ihrem Hobby nachgehen und das Verhältnis zwischen Betreiber und Verein immer gut gewesen sei: „Ich möchte Sie ermuntern, sich einzubringen, damit der Motorsport auch Gehör findet und berücksichtigt wird.“

Wahlen alle einstimmig

Durchweg einstimmig endeten die Wahlen der in diesem Jahr geraden Positionsnummern. Stellvertretende Vorsitzende bleiben Stefan Staudacher und Heinrich Hartneck. Schatzmeister ist weiterhin Andreas Zimmerer. Als Beisitzer wurden wiedergewählt: German Häusler, Alexander Schek-Popp, Alexander Zimmerer und Julian Moosmann. Syndikus ist weiterhin Thomas Böhm, zweite Kassenprüferin Elke Frener. Der bisherige Jugendleiter Bruno Sorg und Beisitzer Andreas Kolb tauschten ihre Ämter. Als ADAC-Delegierte wurden Lothar Heine und Christoph Sigg in ihren Ämtern bestätigt. Ersatzdelegierte sind Adelbert Schöb und Gerhard Prestel. Letzterer sorgte als derzeitiger Eigentümer der Maierhofmühle für klare Worte: „Ich bin nach wie vor mit sehr viel Herzblut beim MSC und möchte so verkaufen, dass ihr den Vorteil habt und der MSC dort weitermachen kann.“ Vorsitzender Klaus Schmehl dankte nicht nur Prestel, sondern auch Bruno Sorg und seiner Frau Rosi für sechs Jahre im Amt des Jugendleiters.