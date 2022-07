MSC Amtzell richtet Trial-DM aus

Zum ersten Mal ist der MSC Amtzell Ausrichter einer Prädikatsveranstaltung auf dem Trialgelände an der Maierhofmühle. Am Samstag, 16. Juli, und Sonntag, 17. Juli, werden zwei Wertungsläufe zur Deutschen Trialmeisterschaft durchgeführt. Die Startzeiten der ersten Fahrer sind am Samstag ab 10 Uhr, am Sonntag geht es um 9 Uhr los.

Zehn Sektionen wurden von den Verantwortlichen in den letzten Tagen angelegt, diese sind für die Zuschauer sehr gut einsehbar. Erwartet werden etwa 100 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet. Zahlreiche einheimische Fahrer werden an den Start gehen, darunter die Lokalmatadoren: Jonathan Heidel (Starter bei WM, EM und DM) in Klasse 1 (AI-Lizenz), Linus Heine Klasse 2 (Experten) , Johannes Heidel Klasse 2 (Experten), Hannes Stohr , Marius Haller und Lias Mandzukic starten in der offenen Klasse 6.

Motorradtrial hat beim etwa 850 Mitglieder starken MSC Amtzell eine lange Tradition. Bereits in den frühen 80er-Jahren gab es vereinzelt Wettkämpfe zur Süddeutschen Meisterschaft. Die Trialgruppe in ihrer jetzigen Form besteht seit 2000 und wurde von motorsportbegeisterten Eltern für ihre Kinder gegründet. Zunächst wurde in der Kiesgrube Grenis trainiert, bevor im Mai 2005 das clubeigene Trainigsgelände an der Maierhofmühle eröffnet wurde.