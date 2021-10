MSC Amtzell freut sich über große Teilnehmerzahl

Nach einjähriger Pause sind am vergangenen Wochenende wieder die Mountainbikerennen in Amtzell gewesen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene starteten mit dem Mountainbike, dem E-Mountainbike und bei Pumptrackrennen. Für Kinder und Jugendliche zählten die Rennen zum Oberschwäbischen Mountainbike-Vielseitigkeitscup (OMV-Cup).

Den Auftakt machte das Pumptrackrennen. Etwa 35 Starter zeigten auf dem 2020 neu gebauten Pumptrack im Sportgelände Hössel laut Mitteilung ihr Können. Dann durften die E-MTB-Fahrer alles aus ihren Beinen und dem Motor rausholen. Eine Stunde lang ging es für die 20 Fahrer über die anspruchsvolle und abwechslungsreiche Rennstrecke mitten im Dorf. Bei diesem Rennen ging es hauptsächlich um den Spaß.

Im Rahmen des OMV-Cups war das Teilnehmerfeld am Sonntag mit 170 Starterinnen und Startern sehr stark besetzt und übertraf die Erwartungen des MSC Amtzell. Die Klassen U7 bis U15 mussten einen Technikparcours bewältigen. Die Helfer des MSC bewerteten die 120 Kinder im Parcours. Das Ergebnis wurde in eine Startzeit für das Rennen am Nachmittag umgerechnet.

Je nach Jahrgang mussten verschiedene Strecken bewältigt werden. Den Abschluss bildeten die Rennen ab Jahrgang 2006 und älter. Diese wurden im Massenstart auf der 2,7 Kilometer langen schwarzen Runde ausgetragen. „Die Teilnehmer waren von der sehr abwechslungsreichen Strecke und der Organisation des MSC Amtzell begeistert“, heißt es in einer Mitteilung. Die letzten zwei Rennen des OMV-Cups sind in Binzwangen (10. Oktober) und in Bad Waldsee (16. Oktober).