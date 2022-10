MSC Amtzell feiert zwei deutsche Vizemeister

Große Erfolge feierten die jungen Amtzeller Trialfahrer bei den letzten beiden Läufen zur Deutschen Jugend- Trialmeisterschaft im Trial-Europa-Center in Großheubach. Bei wechselhaften Bedingungen, anspruchsvollen Sektionen und starker Konkurrenz verlief diese Veranstaltung für die Amtzeller Starter überaus erfolgreich.

In der höchsten Klasse 2 um die Deutsche Jugend-Meisterschaft am Start waren Johannes Heidel und Linus Heine, beide standen am ersten Tag mit den Plätzen zwei Johannes und Linus mit Platz drei auf dem Siegerpodest. Am zweiten Fahrtag wurde Johannes nur um einen Strafpunkt auf den zweiten Platz verwiesen, Linus belegte Rang vier. In der Endwertung wurde Johannes Deutscher Jugend-Vize-Trialmeister und Linus wurde Dritter. Die Meisterschaft gewann mit Julius Kessler vom MSC Schorndorf ebenfalls ein Fahrer aus Baden Württemberg.

Um den Deutschen-Jugend-Trial-Pokal ging es in Klasse 4 , Florian Stephan hatte gute Chancen auf den Titelgewinn, lag er doch nach zwei zweiten Plätzen bei den ersten beiden Läufen in Mitterteich auf dem zweiten Platz der Zwischenwertung. An Tag eins reichte es für Florian zu Rang zwei und anderntags holte er den Tagessieg. In der Meisterschaft hatte er mit drei zweiten Plätzen und einem Sieg gegenüber dem Titelträger Marco Laure (AMC Kempten)der drei Laufsiege und einen dritten Platz vorweisen konnte, ganz knapp das Nachsehen. Sein Clubkamerad Rufus Hampapa wurde mit den Tagesplatzierungen dreizehn und fünfzehn in der Wertung zur Meisterschaft Sechzehnter.

Die Trial –DM wurde mit den beiden letzten Läufen in Osnabrück und Werl beendet. Jonathan Heidel in der Klasse 1 A/I Lizenz beendete nach neun Tageswertungen bei fünf verschiedenen Veranstaltungen unter denen auch die im heimischen Trialgelände in Maierhof mit dem sehr guten fünften Platz punktgleich mit dem Vierten. Bei Punktgleichheit entscheidet das Ergebnis der letzten Veranstaltung. Sein jüngerer Bruder Johannes Heidel diese Saison erstmals in der zweithöchsten Kategorie am Start sicherte sich mit dem hervorragenden dritten Platz der Tageswertung in Werl Gesamtrang sechs. Linus Heine bestritt nur die Veranstaltungen in Frammersbach und Amtzell, konnte trotzdem in der Endabrechnung Platz zwölf belegen.

Mit zwei Läufen zur baden-württembergischen Landesmeisterschaft beim MSC Frickenhausen geht die diesjährige Trial-Saison dem Ende entgegen. In einigen Klassen haben die Amtzeller Fahrer noch gute Ausgangslagen für Platzierungen ganz vorne.