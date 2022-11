MSC Amtzell bei Trial-Meisterschaft erfolgreich

Bei der baden-württembergischen Trial-Meisterschaft ist in Frickenhausen die Saison zu Ende gegangen. Florian Stephan gewann die Landesmeisterschaft. Auch die weiteren Teilnehmer des MSC Amtzell erzielten gute Resultate.

Die Bedingungen bei dieser Veranstaltung waren durch die Niederschläge in den Tagen davor auf dem ehemaligen Ziegeleigelände sehr anspruchsvoll und die Sektionen zum Teil unfahrbar. Doch die Amtzeller Teilnehmer kamen unter diesen Umständen gut zurecht. Bei den Experten sicherte sich Linus Heine mit einem zweiten Platz die Vize-Meisterschaft in dieser Kategorie. Johannes Heidel war in Frickenhausen nicht am Start, belegte in der Meisterschaft aber den dritten Rang hinter seinem Clubkameraden. Als Aufsteiger in die Klasse drei (Spezialisten) kam Hannes Stohr in der Tageswertung auf Platz acht, was ihm den siebten Gesamtrang einbrachte.

Die größten Erfolge feierten die MSC-Fahrer in der Klasse vier (Fortgeschrittene). Florian Stephan sicherte sich mit einem Sieg und der Maximalpunktzahl den Titel in der Landesmeisterschaft . Rufus Hampapa sicherte sich die Vize-Meisterschaft. Im Gesamtklassement der Meisterschaft rundeten Marius Haller Platz neun und Lias Mandzukic mit Rang zehn den Amtzeller Erfolg mit vier Fahrern in den Top-Ten ab.

Als eine der jüngsten Teilnehmerinnen in Klasse sechs erkämpfte sich Lena Stephan als Neuling in dieser Klasse die Vize-Meisterschaft. Bei der Team-Meisterschaft musste sich die Mannschaft MSC Amtzell I mit den Fahrern Linus Heine, Johannes Heidel, Florian und Lena Stephan nach dem Titelgewinn im vergangenen Jahr dem MSC Schorndorf geschlagen geben. Das Team MSC Amtzell II belegte Platz acht.