Mountainbike Rennen um den Frigortec Cup in Amtzell

Mit viel Wetterglück fanden am Wochenende des 24. und 25. September die MTB-Rennen um den Frigortec Cup in Amtzell statt.

Den Auftakt machte das E-MTB Rennen am frühen Samstagabend. Eine Stunde lang ging es für die rund zwanzig StarterInnen über die sehr abwechslungsreiche und durch den Regen anspruchsvolle Rennstrecke mitten durchs Dorf. Trotz einiger leichter Ausrutscher kamen alle gesund und zufrieden im Ziel an und waren sich über einen erneuten Start im nächsten Jahr einig. Hier gilt es für den MSC, dann noch mehr TeilnehmerInnen zu begeistern.

Im Rahmen des OMV-Cups war das Teilnehmerfeld am Sonntag mit knapp 160 StarterInnen von Jahrgang 2018 bis 1967 stark besetzt. Die Klassen U7 bis U15 mussten morgens einen Technikparcours bewältigen. Die Helfer des MSC hatten alle Hände voll zu tun, um insgesamt 110 Kinder im Parcours zu bewerten. Das Ergebnis wurde dann in eine Startzeit für das Rennen am Nachmittag umgerechnet.

Je nach Jahrgang mussten verschiedene Strecken bewältigt werden. Den Abschluss bildeten dann die Rennen ab Jahrgang 2007 und älter. Diese wurden im Massenstart ausschließlich auf der 2,7 Kilometer langen schwarzen Runde ausgetragen.

Die TeilnehmerInnen waren von der sehr abwechslungsreichen Strecke, der freundlichen Atmosphäre und der Organisation des MSC Amtzell mit seinen HelferInnen begeistert. Auch die zahlreichen ZuschauerInnen im Sportgelände Hössel und entlang der Strecke kamen voll auf ihre Kosten. Am Ende waren sich alle einig: Das war positive Werbung für den MTB Sport.

Die letzten zwei Rennen des OMV-Cups finden am 9. Oktober in Binzwangen und am 15. Oktober in Bad Waldsee statt. Infos unter www.mtb-oberschwaben-cup.de.