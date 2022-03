Einen Knochenbruch hat sich eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Amtzell und Hannober zugezogen. Das berichtet die Polizei. Auf Höhe von Mittelwies kam die 16-Jährige von der Straße ab, überfuhr einen Leitpfosten und stürzte. Sie wurde nach Mitteilung der Polizei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrer Yamaha entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.