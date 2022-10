Motorradfahrer stürzt, Polizei sucht Zeugen

Mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 48-jäjhriger Motorradfahrer am Montag kurz nach 14.30 Uhr. Das teilt die Polizei mit. Der Mann war mit seinem Sozius auf der Kreisstraße K 7989 zwischen Amtzell und Hannober unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Biker überholt und geschnitten wurde. Um eine Kollision zu vermeiden, fuhr der 48-Jährige in den angrenzenden Grünstreifen und stürzte dort. Ein Krankenwagen brachte den Mann in eine Klinik, der Sozius blieb unverletzt. Der Unbekannte fuhr weiter. Er soll mit einem rot-weißen Motorrad unterwegs und mit einem ebenfalls rot-weißen Lederkombi bekleidet gewesen sein. Hinweise zum Unbekannten nimmt das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 98 40 entgegen.