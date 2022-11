Nach dem plötzlichen Tod von Amtzells Kämmerer: Seine Frau ist die Nachfolgerin

Mit einstimmigem Beschluss hat der Amtzeller Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung die vakante Stelle der Finanzverwaltung besetzt: Monika Gauß, bislang stellvertretende Kämmerin, hat die Leitung bereits zum 15. November übernommen.

Bürgermeisterin Manuela Oswald gratuliert Amtzells neuer Kämmerin Monika Gauß. (Foto: Gemeinde)

Im Amtzeller Rathaus herrscht große Erleichterung. „Ich bin sehr froh, dass diese wichtige Stelle optimal nachbesetzt werden konnte“, sagt Bürgermeisterin Manuela Oswald. Sie und das Rathaus-Team freuten sich über die Personalentscheidung, nachdem Monika Gauß im Haus fachlich wie auch menschlich geschätzt werde.

Bereits seit Ende September vertreten

Damit gab es einen fast reibungslosen Übergang, zumal die neue Kämmerin die Aufgaben aufgrund des plötzlichen Todes ihres Mannes Jürgen Gauß bereits Ende September in Vertretung übernommen hatte. Bereits seit 14 Jahren ist Monika Gauß in Teilzeit im Amtzeller Rathaus beschäftigt.

Bereits in diverse Themen eingearbeitet

Die studierte Diplom-Verwaltungswirtin gilt deshalb als Glücksgriff für die Gemeinde, hat sie sich doch in den vergangenen Jahren in diverse Aufgaben der Kämmerei eingearbeitet und ist mit der Struktur der kommunalen Doppik, also der doppelten Buchführung, vertraut. „Es ist mir ein Anliegen, die über Jahrzehnte hervorragend aufgebaute Finanzverwaltung der Gemeinde Amtzell in eine gute Zukunft zu führen“, lässt die neue Kämmerin wissen.