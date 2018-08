Modellbauer erweckt Titanic zum Leben

Günther Käshammer aus Amtzell hat die Titanic nach knapp drei Jahren Bauzeit originalgetreu nachgebaut und ihr somit neues Leben eingehaucht. Sein Hobby sucht seinesgleichen. Zumindest kennt Käshammer niemanden in der Region, der so wie er in mühevoller Kleinstarbeit Schiffe originalgetreu nachbaut.

Knapp drei Jahre Bauzeit mit insgesamt über 1000 Stunden investierte der Rentner und gelernter Maschinenbautechniker, um sein Werk zu vollenden. Dabei wurden ihm nach und nach die Bausätze geschickt, die zusätzlich noch interessante Hintergrundinformationen zum Schiff lieferten. Die Originalpläne des Schiffs wurden in einem italienischen Konstruktionsbüro gefertigt. Bei einem Maßstab von 1:250 ist das Modellschiff ein Meter und sieben Zentimeter lang. Die Arbeit daran sei die pure Freude gewesen und bei Fertigstellung auch ein Grund zum feiern mit Freunden.

geringene Stabilität

Käshammer wusste auch über viele technische Details zu berichten, die er während der Bauzeit erfuhr. Außer, dass in der heutigen Zeit die Radartechnik viel weiter fortgeschritten ist, habe es damals auch an der Verarbeitungstechnik gefehlt, um dieses Schiff unsinkbar zu machen. Denn die Stahlteile des Rumpfes seien zur Bauzeit des Schiffes noch manuell vernietet worden. Heute würde man die Seitenteile verschweißen, um eine absolute Stabilität zu erreichen. Denn das Schiff schrammte mit der gesamten Längsseite entlang dem Eisberg. Dabei lösten sich die angebrachten Schrauben, und so konnte das Wasser schnell in den Innenbereich dringen.

Mit der damaligen Technik sei es auch unmöglich gewesen, den Eisberg in der Dunkelheit zu entdecken. Hinzu käme der lange Bremsweg. Dieser beträgt 800 Meter bei voller Fahrt von 20 Knoten.Von den vier Schornsteinen, die das Bild der Titanic prägen, seien laut Käshammer nur drei an Brennöfen gestanden und befeuert worden. Einer habe lediglich als Attrappe gedient, um ein bisschen anzugeben, sagt er.

Tag und Nacht seien Arbeiter in Schichten unter Deck gestanden und hätten die Holzkohle in die Öfen geschaufelt. Als das Schiff aus der Werft in Southampton entlassen wurde, um den Weg nach New York anzusteuern, war die Maximalzahl von 2603 Passagieren erreicht. Weitere knapp 1000 Personen gehörten zur Besatzung. Auf jeder Längsseite stehen entlang der Reling je acht Rettungsboote. Von Käshammer originalgetreu befestigt an dünnen Fäden, hätten diese 16 Boote damals Platz für lediglich knapp 1200 Menschen geboten. Frauen und Kinder der gehobenen Klasse seien zuerst darin unter gekommen.

Für die neun Decks der Titanic wurde beim Modell Teakholz verwendet. Seitenteile und Verstrebungen bestünden aus mitteldichten Faserplatten (MdF-Platten). Die 1000 Bullaugen wurden mittels Kleinstwerkzeugen an den Rumpf geklebt. Für den Anstrich wurden Farben nach originalen Vorgaben gemischt. Dies vervollständigt den Anblick des imposanten Schiffes – und dieses Modell ist tatsächlich unsinkbar.