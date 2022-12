Ministrantengottesdienst in Amtzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstag, 1. Dezember, wurden in Amtzell sechs neue Ministrant*innen in die Gemeinschaft aufgenommen. Gemeindereferentin Verena Vey betonte in ihrer Predigt, wie wichtig die Ministranten für das aktive und vielfältige Gemeindeleben in Amtzell sind. Den Neuen wünscht das Pastoralteam und die Kirchengemeinde viele gute Erfahrungen in der Ministrantengemeinschaft. Im Rahmen des Gottesdiensts wurden außerdem 15 Minis aus dem aktiven Dienst verabschiedet. Ihnen wünscht das Pastoralteam und die Gemeinde alles Gute für ihren weiteren Lebensweg und Gottes Segen.