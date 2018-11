Michael Bruder holt sich zwei Bezirkstitel

Mehr als 160 Tischtennisbegeisterte aus 28 Vereinen haben an den Meisterschaften des Tischtennisbezirks Allgäu-Bodensee in allen Herren- und Damenklassen im Amtzell teilgenommen. In der Klasse Herren B holte sich Michael Bruder vom Gastgeber SV Amtzell den Titel des Bezirksmeisters in einem packenden Endspiel gegen Tim Wenzel vom TV Langenargen. Bezirksmeister im Doppel der Herren Klasse B wurde die Amtzeller Paarung Michael Bruder/Dominik Dettling im Endspiel gegen Klaus-Peter Franz (TTC Wangen) und Christian Hecht (TSG Ailingen).

Der erst 15-jährige und somit jüngste Teilnehmer in der Herrenklasse D, Jakob Gebele von der SG Aulendorf, sicherte sich den Titel in dieser Klasse im Endspiel gegen Mehmet Uzundal vom TV Kressbronn. Auch im Doppel der D-Klasse war Jakob Gebele mit seinem gleichfalls erst 15-jährigen Vereinskollegen Jannis Wösle von der SG Aulendorf gegen die Amtzeller Paarung Kai Kramer und Wolfgang Marb erfolgreich.

In der Herren-Klasse C stand Denis Pöhlmann von den Spfr Friedrichshafen ganz oben auf dem Treppchen. Er verwies Samuel Fritz vom TSV Neukirch im Endspiel auf Platz zwei. Das Herren-Doppel C gewann die Neukircher Paarung Joshua Baur/Samuel Fritz im Endspiel gegen Denis Pöhlmann und Julian Wöllhaf (TTV Wolpertswende).

Der Titel bei den Herren A ging an Nico Arnegger von der SG Aulendorf im Endspiel gegen Mika Voss vom SVW Weingarten. Im Herren-Doppel A setzten sich der Amtzeller Jan Aumann und sein Partner Jannick Schmid von der TSG Leutkirch gegen die rein Amtzeller Paarung Dominik Dettling/Mathias Aumann durch.

In der Königsklasse der Damen, der A-Klasse, setzte sich Karin Hoffmann im Endspiel gegen Elisabeth Schanzer vom SV Amtzell durch. Das Doppel der Damen Klasse A ging an die beiden Deuchelrieder Julia Marie Bayer und Anne Dufner. Platz zwei belegten Janine Hafner und Silke Bruder vom SV Amtzell.

Im Endspiel der Damen-B-Klasse siegte die Deuchelriederin Laura Lehle gegen ihre Vereinskollegin Franziska Marb. Auch der Titel der Doppelbezirksmeisterinnen der Damen B Klasse ging an Deuchelried in der Besetzung Franziska Marb/Laura Lehle. Platz zwei sprang für Heike Dillschneider/Hannah Längin heraus, beide vom SV Amtzell.

Den Turnierabschluss bildete der Mixedwettbewerb in allen Klassen. Janine Hafner und Jan Aumann vom SV Amtzell holten sich in einem spannenden Endspiel gegen Karin Hoffmann und Denis Pöhlmann (beide Spfr Friedrichshafen).