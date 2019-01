Die Band McFive tritt am Samstag, 26. Januar, ab 20 Uhr im Alten Schloss in Amtzell auf. Kern von McFive sind die ehemaligen Mitglieder der Band Beat Boys, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit dabei ist der neue Bassist Peter. McFive spielen unter anderem Lieder der Beatles, Stones und Beach Boys. Die Party wird vom Arbeitskreis Dorfkultur veranstaltet. Der Eintritt ist frei. Foto: Veranstalter