Maxi Schek vom MSC Amtzell fährt zum Sieg

Beim ersten Lauf der Deutschen Enduro Meisterschaft sind auch zwei Fahrer des MSC Amtzell an den Start gegangen. Die Strecke forderte den Fahrern einiges ab, nicht nur der tiefe Sand sonder auch Baumstämme und Schlammlöcher waren eine Herausforderung.

In der Klasse E2B konnte sich Maxi Schek nach knapp acht Stunden Fahrzeit den Sieg sichern und wurde im klassenübergreifenden Championat sogar noch Dritter. Ein gelungener Saisonauftakt für ihn. Nicht ganz so gut lief es für Samantha Buhmann, sie hat noch mit einer Verletzung aus dem Vorjahr zu kämpfen und erwischte einen schlechten Tag. Mit Platz sechs in der Damen-Klasse war sie weniger zufrieden.

Ende März steh bereits der nächste Lauf in Dahlen auf dem Programm. Dort wird der MSC Amtzell mit fünf Fahrern vertreten sein.