Maxi Schek holt noch auf und sichert sich den Sieg

Beim deutschen Enduro-Pokal in Kempenich ist die Saison für Maxi Schek vom MSC Amtzell mit einem Erfolg zu Ende gegangen. Beim finalen Lauf der Serie holte er sich nach einem Rückstand doch noch den Tagessieg.

Es war laut Mitteilung des MSC ein „Herzschlagfinale in der Eifel“. Für drei Piloten des MSC Amtzell stand das Finale des deutschen Enduro-Pokals an. Sechs Läufe wurden bereits über das gesamte Jahr absolviert. Samantha Buhmann sicherte sich trotz defekter Kupplung einen vierten Tagesrang und holte sich somit den dritten Rang in der Gesamtwertung des Damen-Cups. In der Klasse E3B schaffte Stefan Staudacher mit Platz 13 sein bestes Jahresergebnis. Die Prüfungen lagen dem Amtzeller laut Mitteilung sehr gut.

Maxi Schek machte es richtig spannend in der Klasse E2B. Mit vier Punkten Rückstand auf den Führenden in der Gesamtwertung startete Schek. Bis zur letzten Prüfung kämpfte er um Sekunden. In der letzten Prüfung sicherte er sich mit einem knappen Vorsprung den Tagessieg und somit auch den Titel in der Gesamtwertung der Klasse E2B.