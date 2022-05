Maxi Hahn startet stark in die Saison

Der MSC Amtzell ist gleich mit mehreren Fahrern bei den ersten beiden Läufen der German Cross Country Meisterschaft vertreten gewesen. Zum Saisonauftakt zeigte sich der Motorsportclub bereits stark in Triptis. Hier überraschte Maxi Hahn mit einem zweiten Platz in der stark besetzten Pro-Klasse.

Auch beim zweiten Lauf in Walldorf ordentlich zur Sache. Den Anfang machten die Damen. Auf einem guten vierten Rang konnte sich Rebecca Wolf behaupten, gefolgt von Larissa Mayer auf Rang sieben, Jessy Rock auf Rang acht und Silvia Schek auf Rang elf. Auch in der Junioren-Klasse ging es hoch her. Simon Müller und Gabriel Dreier waren mit den Plätzen sieben und acht bei über 30 Startern gut im Rennen. Am zweiten Tag fiel der Startschuss für die Pro-Klasse. Hier treten die stärksten Fahrer gegeneinander an. Maxi Hahn zählte nach seinem Topergebnis in Triptis zu dem Favoriten. Doch er hatte zu Beginn noch mit technischen Problemen zu kämpfen und kam nach der ersten Runde als Siebter über die Ziellinie. Dann allerdings begann eine rasante und spannende Aufholjagd. Hahn kämpfte sich in den zwei Stunden Fahrzeit bis auf Platz zwei vor und überquerte die Ziellinie gerade einmal zwölf Sekunden nach dem Erstplatzierten. Es folgte auf Rang acht Tim Kühner, auf Rang 15 Maxi Schek und auf Rang 17 Tim Ketterle.