Martha Riegel-Hertel stellt in Amtzell aus.

Der Arbeitskreis Dorfkultur Amtzell lädt ab kommenden Samstag, 15. Oktober, ins Alte Schloss (Gewölbekeller) in Amtzell zur Ausstellung „Licht macht sichtbar, hinterlässt Spuren“ von Martha Riegel-Hertel ein. Riegel-Hertel, 1955 in Brasilien geboren, lebt und arbeitet in Wangen/Allgäu als freischaffende Malerin. Ihr künstlerischer Werdegang begann mit der Aquarellmalerei während des Studiums, Mitte der 1970er-Jahre. Wie der Ankündigung weiter zu entnehmen ist, liegt der Schwerpunkt ihres künstlerischen Schaffens auf graphischen Aquarell- und Blattgoldbildern. Zu folgenden Öffnungszeiten ist die Künstlerin anwesend und führt nach Wunsch durch die Ausstellung: Samstag, 15. Oktober von 11 bis 15.30 Uhr, Sonntag, 16. Oktober, von 11 bis 16 Uhr, Freitag, 21.Oktober, 14 bis 18 Uhr, Samstag, 22. Oktober, 11 bis 16 Uhr und am Sonntag, 23.Oktober, von 11 bis 16 Uhr.