Maria Lippus erzählt aus ihrer Kindheit in Pfärrich

„Mir geht das Herz auf, wenn ich den Blick schweifen lasse.“ Mit diesen Worten hat Karin Volkmann, Vorsitzende der Landfrauen Amtzell-Pfärrich, am Freitagabend im Gasthof Ochsen in Pfärrich die knapp 90 Besucher begrüßt, die der Einladung zu einer besonderen Veranstaltung gefolgt waren. Der Landwirtschaftliche Ortsverein Pfärrich und die Landfrauen hatten gemeinsam zur Buchvorstellung der Amtzeller Autorin Maria Lippus eingeladen.

„Ein Himmelreich für ein Zehnereis“ lautet der Titel des Buches, ein autobiografischer Bericht über ihre Kindheit in den 1950er- und 60er-Jahren im bäuerlichen Milieu. Der Buchtitel allein schon ließ viele im Saal schmunzeln und in Erinnerungen schwelgen. Denn jeder aus Lippus’ Generation, kennt es noch, das Eis für zehn Pfennig, das es zu ganz besonderen Anlässen für die Kleinen gab.

Die Autorin ist 1951 als zweite Tochter von aus dem serbischen Neu Pasua donauschwäbischen Heimatvertriebenen in Pfärrich geboren. „Pfärrich war das Beste, was einem als Kind passieren konnte“, erzählte sie am Freitagabend. Und das, obwohl sie als Flüchtlinge seinerzeit in privaten Unterkünften untergebracht worden und nicht gern gesehen waren. Zudem hat der Vater im Geburtsjahr von Maria die Familie verlassen, so dass die Mutter als Alleinerziehende nicht nur finanziell eine Doppelbelastung trug.

Maria Lippus erzählte, wie sie auf einem Damenfahrrad im Stehen das Radeln lernen musste: „Kinderfahrräder hatten eben nur reiche Leute.“ Auch berichtete sie, dass Spielkamerad Günther zum Hausarzt gebracht wurde, weil er sich einen Chip vom Flohhüpfspiel in die Nase gesteckt hatte und natürlich vom langsam schmelzenden, wunderbaren Zehnereis. „Wir waren evangelisch. Am meisten hat mich als Kind gewundert, dass die katholischen Kinder zur Beichte gehen mussten. Was sollten denn so kleine Wesen verbrochen haben, dass sie beichten müssten?“, fragte sie sich.

Gemeinsam mit ihrer Tochter Elke Lippus hat sie bereits ein donauschwäbisches Kochbuch herausgegeben, Rezepte, garniert mit schönen Fotos und Hintergrundwissen über die Donauschwaben und ihre Geschichte. „Innerhalb der Gemeinde Amtzell bin ich als Kind fünfmal umgezogen“, aber sie sei mit der Gemeinde so tief verwurzelt, dass sie bis heute dort wohne und nirgendwo anders leben möchte.

„Während einer schweren Krankheit hat meine Tochter mich dazu ermuntert, ich solle doch Geschichten aus meiner Kindheit aufschreiben“, erläuterte die Autorin die Entstehungsgründe des Buchs. Musikalisch umrahmte die Lesung Ehemann Heinz Lippus mit den „Amigos“ aus Amtzell. Musiktitel aus den 1950ern und 60ern, die jeder mitsingen konnte, stimmten auf die Geschichte ein.

Ein Freund der Familie, der Amtzeller Gemeinderat Hans Roman, wies in seiner Laudatio auf die Parallelen zur heutigen Situation rund um das Thema „Flüchtlinge“ hin. „Ich erweise Marias Mutter großen Respekt. Sie musste hart arbeiten, um ihre Kinder durchzubringen“, sagte er.

Und klar wurde an diesem Abend auch: Das Zehnereis, das im Übrigen von den Eisproduzenten Schöller im Jahr 1937 erfunden worden war, war für alle Kinder ein Geschenk, doch für Maria und ihre Schwester war es ein Himmelreich wert.