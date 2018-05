Maria Leitner für 40 Jahre im Dienst für Kinder geehrt

Ein besonderes Jubiläum konnte dieser Tage Maria Leitner feiern. Seit 40 Jahren betreut sie die Kinder im katholischen Kindergarten St. Johannes in Amtzell.

Unzählige Kinder – und auch Eltern – hat sie in dieser Zeit ein Stück auf ihrem Weg begleitet, mittlerweile auch schon die Kinder einstiger Gruppenkinder. Dass ihr die Kinder am Herzen liegen, merke man, so heißt es in einer Mitteilung, wenn man sie über ihre Arbeit reden hört, die vielen kleinen Details, mit denen sie zum Beispiel ihre „Märchenstunden“ ausgestaltet.

Der Wandel von Familie und Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten habe neue Herausforderungen in der Erziehungsarbeit mit sich gebracht. Und die Zeit, die man heute für Dokumentationen brauche, würde Leitner lieber mit den Kindern verbringen, heißt es weiter. Es bleibe bei ihr aber die Freude, für die Kinder da zu sein, sie in ihrer Entwicklung zu fördern und zu unterstützen.

Kirchenpflegerin Gabi Volkwein und die zweite Vorsitzende der Kirchengemeinde Amtzell, Hildegard Baier, dankten Maria Leitner im Namen der Kirchengemeinde St. Johannes & Mauritius für ihr langjähriges Engagement, für 40 Jahre im Dienst des Kindergartens und der Amtzeller Kinder, und wünschten ihr weiterhin viel Freude und Erfüllung bei ihrer Arbeit.