Mareike Lemke für europäischen Gestaltungspreis 2019 nominiert

Die Holzbildhauerin Mareike Lemke aus Pfärrich (Foto: Lemke) wurde für den europäischen Gestaltungspreis 2019 nominiert. Groß war die Freude aber auch die Überraschung, als die Nachricht mit der Nominierung für den europäischen Gestaltungspreis 2019 bei ihr eintraf, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Thema für 2019 lautet „Lebenszeichen“, das Lemke mit einem Brief und Handschuhe aus Lindenholz sehr realistisch, in ihrer aber eigenen Art, die viel Raum für Phantasie und Interpretation lässt, ausführte. Der Wettbewerb wird im drei jährigem Turnus ausgeschrieben. Die nominierten Arbeiten werden 2019 beim Regierungspräsidium Karlsruhe und in der Landesvertretung Baden Württemberg der europäischen Union in Brüssel gezeigt.