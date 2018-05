Manuela Rilling gewinnt Preis beim Gewinnsparen

Manuela Rilling, Kundin der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO), hat sich über einen Hauptpreis beim VR-Gewinnsparen der Volks- und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg freuen können. Sie hat laut VBAO einen Geldbetrag in Höhe von 10000 Euro gewonnen, den ihr ihre Beraterin Helga Mihaljevic in der Volksbank-Geschäftsstelle Amtzell symbolisch mit einem Scheck überreichte.

Das Prinzip des VR-GewinnSparens ist laut Mitteilung simpel: Jeder Kunde einer Volks- und Raiffeisenbank in Baden-Württemberg kann Lose kaufen und somit Gewinnsparer werden. Ein Los kostet jeden Monat 10 Euro. Davon gehen 7,50 Euro auf das eigene Sparbuch, die restlichen 2,50 Euro sind der Spieleinsatz. Ein Teil dieses Spieleinsatzes geht in einen Spendentopf, mit dem Vereine und Institutionen in der Region unterstützt werden. Jedes Los nimmt monatlich an der Verlosung zahlreicher Geld- und Sachpreise teil. Diese Auslosungen finden stets unter notarieller Aufsicht beim Vorstand des Gewinnsparvereins in Stuttgart statt.