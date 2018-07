Mann randaliert in Gasthaus und zeigt sein Genital.

Ein 53-jähriger Mann ist am Mittwoch gegen 18 Uhr in Gewahrsam genommen worden, da er sich in einem Gasthaus in der Waldburger Straße aggressiv verhielt. Der mit rund 2,2 Promille stark alkoholisierte Mann forderte laut Polizei Essen, schrie herum und beleidigte die Bedienung.

Nachdem ein Gast ihn aufforderte, das Lokal zu verlassen, riss er vor dem Lokal Blumen aus und warf ein Glas und eine Flasche zu Boden. Außerdem zeigte er sein entblößtes Genital, stieß Beleidigungen aus und randalierte auch nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte weiter, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustands wurde der 53-Jährige anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.