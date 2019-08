Mann randaliert, droht und beleidigt

Das Verhalten eines 24-jährigen Mannes in und bei der Filiale einer Lebensmittelkette in der Schomburger Straße hat am Dienstagabend gegen 20 Uhr den Einsatz des Polizeireviers Wangen erfordert. Wie die Polizei mitteilt, teilten Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäftes den Beamten mit, dass ein angetrunkener Mann Kunden anpöble und sich zunehmend aggressiv verhalte. Hierbei hatte der Mann an der Pfandrückgabestelle des Einzelhandelsgeschäfts zwei junge Mädchen in nicht angemessener Weise angesprochen und einem Mann, der den eingeschüchterten Mädchen zu Hilfe kam, Schläge angedroht. Weiterhin drohte er Mitarbeitern und weigerte sich, der Aufforderung zum Verlassen des Grundstücks nachzukommen.

Die Aggressivität des Mannes setzte sich bei der benachbarten Bushaltestelle fort. Fahrgäste mussten den Mann davon abhalten, auf einen Busfahrer loszugehen, da dieser die Mitnahme des aggressiven Betrunkenen im Bus verweigerte. Zuletzt weigerte er sich laut Polizei in dem Linienbus, den Anweisungen einer Streifenwagenbesatzung Folge zu leisten. Die Polizeibeamten hatten ihn aufgefordert, den Bus zu verlassen und für den Fall der Nichterfüllung Zwang angedroht.

Nach der Äußerung des Betrunkenen gegenüber einer Polizeibeamtin, dass eine Frau ihm nichts zu sagen hätte, zogen die Beamten den 24-Jährigen aus dem Bus, legten ihm Handschließen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest führte zum Ergebnis, dass der Mann erheblich unter der Einwirkung von Alkohol stand.