Mann fährt unter Drogeneinfluss

Mutmaßlich unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln ist ein 21-jähriger Autofahrer gestanden, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wangen am Montagnachmittag in Amtzell kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann laut Polizeibericht entsprechende Auffälligkeiten fest. Ein daraufhin bei ihm durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Der 21-Jährige musste sich daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen. Die Weiterfahrt wurde zunächst untersagt.