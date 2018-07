„Möchte meinen Traum verwirklichen“

Ndriqim Halili gehört derzeit zu den besten B-Jugendspielern Deutschlands. Mit dem VfB Stuttgart wurde der 16-Jährige im vergangenen Jahr Deutscher Meister. Sein Name wird bereits in der Bundesliga heiß diskutiert. Der kleine Ballzauberer lernte das Kicken beim SV Weingarten und kam dann über den FV Ravensburg zum VfB Stuttgart. SZ-Redakteur Alexander Tutschner sprach mit Halili am Rande des Internationalen B-Jugendturnieres in Amtzell, wo Halili zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde.

SZ: Du hast in Amtzell gegen deine früheren Mannschaftskameraden vom FV Ravensburg gespielt…

Ndriqim Halili: ...ja, das war schon etwas Besonderes. Es war kein normales Spiel, aber es hat Spaß gemacht. Aber wir mussten das Spiel natürlich gewinnen und ich konnte vier Tore vorbereiten, das war gut. Überhaupt ist das Turnier hier sehr gut organisiert, es sind Top-Teams am Start, für mich ist es wie ein Heimspiel.

SZ: Du bist im dritten Jahr beim VfB, wie fällt deine Bilanz aus?

Halili: Ich bin mit 14 Jahren als jüngster Spieler überhaupt in die Fußball-Akademie des VfB Stuttgart gekommen. Die Jungs haben mich super aufgenommen. Das waren Spieler wie Manu Fischer oder Sebastian Rudy, die Jungs sind ja jetzt bei den Profis. Ich war in der C-Jugend direkt Stammspieler, wir sind dann gleich Süddeutscher Meister geworden. Im zweiten Jahr habe ich in der U17 sofort im älteren Jahrgang gespielt, war Stammspieler und wir sind mit einem Sieg gegen Bayern München Deutscher Meister mit der B-Jugend geworden. Mittlerweile bin ich Führungsspieler und 2. Kapitän der U17. SZ: Was war dein wichtigstes Spiel, oder dein wichtigstes Tor bis jetzt?

Halili: Letztes Jahr im Halbfinale zur Deutschen Meisterschaft haben wir bei Borussia Mönchengladbach im großen Stadion gespielt und ich habe einen Elfer rausgeholt. Das war ein klasse Spiel. Letzte Saison habe ich sieben Tore gemacht, in dieser bis jetzt auch, alle waren wichtig. Wir haben jetzt noch zwei Spiele, dann geht es wieder um die Deutsche Meisterschaft. SZ: Was ist deine Aufgabe im Team?

Halili: Zuallererst für Ordnung sorgen. Wir müssen als Team auftreten, es gibt keine Einzelspieler. Ich spiele entweder auf der Zehn hinter den Spitzen, im rechten oder im linken Mittelfeld, ich kann auch auf der Sechs spielen.

SZ: Was sind deine Stärken und Schwächen?

Halili: Ich habe Stärken beim Dribbling, das gute Auge für den Mitspieler, spiele kluge Pässe, das ist mein Spiel. Meine Schwächen liegen in der Defensivarbeit. Da muss ich daran arbeiten.

SZ: Manche Spieler sind in der U17 ein bis zwei Köpfe größer als du, macht dir das Angst?

Halili: Nein, es hängt nicht alles vom Körper ab, man muss klug spielen. Und man muss seinen Körper gut einsetzen können.

SZ: Wie sieht dein Tagesablauf im Internat in Stuttgart eigentlich so aus?

Halili: Das Besondere ist: Wir haben am Montag, Dienstag und Donnerstag zweimal Training. Das heißt auch morgens, anstatt zwei Stunden Schule stehen wir auf dem Platz. Dann werden wir für vier Stunden in die Schule gefahren. Das, was wir in der Schule versäumen, wird nachmittags beim VfB nachgeholt mit eigenen Lehrern. Bis zur zehnten Klasse war ich auf dem Gymnasium, jetzt bin ich auf dem Berufskolleg. Ich strebe das Fachabitur an. Donnerstags haben wir außerdem immer ein Praktikum beim VfB Stuttgart und durchlaufen dort jede Abteilung. Wir bekommen viel mit vom Management, das ist richtig gut.

SZ: Das hört sich nach einer guten Betreuung an . . .

Halili: Die Betreuung ist klasse, man sieht, dass der VfB ein professioneller Verein ist. Es läuft super.

SZ: Ist es auch manchmal hart?

Halili: In der Vorbereitung ist es meistens sehr hart. An die Belastung während der Saison gewöhnt man sich aber. Es ist ja das Leben, das ich will. Es gibt nichts besseres, als Fußball-Profi zu werden. Das ist mein Ziel, ich möchte meinen Traum verwirklichen.

SZ: Was sind die nächsten Ziele für dich?

Halili: Als nächstes möchte ich mit der B-Jugend des VfB wieder Deutscher Meister werden. Wir wollen unseren Titel verteidigen. Im nächsten Jahr möchte ich in der U19 sofort wieder beim älteren Jahrgang Stammspieler werden. Auch mit der Nationalmannschaft möchte ich weiter erfolgreich sein.

SZ: Wie läuft es im Nationaltrikot?

Halili: In letzter Zeit war ich im 30er-Kader der U17-Nationalmannschaft, ich spiele seit der U15 für Deutschland. Sechs Länderspiele waren es bis jetzt. Jetzt haben wir mit der U17 leider die Qualifikation für die EM verpasst.

SZ: Vermisst man ab und an die oberschwäbische Heimat?

Halili: Ich bin meistens am Wochenende zu Hause. Meine Eltern kommen immer zu meinen Spielen, schauen zu und nehmen mich dann mit nach Hause. Dann kann ich eineinhalb Tage hier verbringen. Am Sonntagabend geht es dann wieder nach Stuttgart.

SZ: Hast du ein Vorbild?

Halili: Lionel Messi