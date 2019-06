Lkw-Fahrer beschädigt Gaszapfsäule und fährt weiter

Wie der Polizei erst jetzt angezeigt wurde, hat in der vergangenen Woche zwischen Mittwoch, 29. Mai, 20 Uhr und Donnerstag, 30. Mai 13 Uhr, ein Lkw-Fahrer, vermutlich beim Rangieren, die Überdachung einer Gaszapfsäule an der Aral-Tankstelle in der Schomburger Straße beschädigt.

Ohne sich um den Schaden von rund 2500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Vogt unter der Telefonnummer 07529/971560 in Verbindung zu setzen.