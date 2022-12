Lichter-Andacht in Amtzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Gedenktag der heiligen Lucia, dem 13. Dezember, wurde in Amtzell eine Andacht an einem ganz besonderen Ort gefeiert. Bereits am Mittag haben Christian Eggler von Eggler Veranstaltungstechnik und Nicole und Maria Leitner begonnen, die Grotte und den Greuter Wald in Szene zu setzen. In orangenes Licht getaucht und mit Laternen beleuchtet, luden die Pfade im Greuter Wald ein, sich auf den Weg zur Lourdes-Grotte zu machen. Einige Menschen folgten der Einladung und wurden mit dem Anblick einer stimmungsvoll beleuchteten und mit zahlreichen Kerzen geschmückten Grotte belohnt. In einer kurzen Andacht, in der die Heilige Lucia im Mittelpunkt stand, hat Gemeindereferentin Verena Vey zur Besinnung und Einstimmung auf das nahende Weihnachtsfest eingeladen.

Im Anschluss nutzen die Besucher*innen die Gelegenheit, sich mit warmen Punsch aufzuwärmen und ins Gespräch zu kommen. Alle betonten, wie stimmungsvoll die Grotte in Szene gesetzt wurde und freuen sich auf eine Wiederholung.

Wir bedanken uns nochmal herzlich bei Christan Eggler von Eggler Veranstaltungstechnik für die technische Ausstattung und bei Maria und Nicole Leitner für die Gestaltung und das Engagement, trotz der eisigen Temperaturen.