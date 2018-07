"Im Schlafsack mit der Taschenlampe zu lesen, ist das Größte.“ Dies war die Meinung von Alois, der bei der Amtzeller Lesenacht dabei war. Eine Nacht in der Bücherei zu verbringen, dazu hatte die Amtzeller Bücherei eingeladen.

Mit Schlafsack, Taschenlampe und natürlich der Zahnbürste waren mehr als 20 Kinder angerückt, um „einmal in der Bücherei zu schlafen“. Büchereileiterin Heike Huber und Schulsozialarbeiter Rudi Schmid-Geiger hatten mit ihren ehrenamtlichen Helferinnen des Bücherei-Teams einiges an Programm für die jungen Leser und Leserinnen zusammengestellt. Zuerst ging es in die Kirche, dort gab es Geschichten und Lieder zum Advent. Die nur mit Kerzen beleuchtete Kirche zauberte eine stimmungsvolle Atmosphäre und beeindruckte nicht nur die Kinder, sondern auch die Betreuer.

Danach ging es zurück in der Bücherei, um dort die Schlafstelle in mitten der Bücher einzurichten. Später gab es die Möglichkeit, an den verschiedenen Angeboten teilzunehmen. In der Bastelecke konnte ein Lesezeichen mit eigenem Bild hergestellt werden, im Grundschulraum wurden die Kinder in eine „Sinnesgeschichte“ entführt und im Vorlesezimmer durfte natürlich die Gruselgeschichte nicht fehlen. Doch es wurde auch viel selber gelesen. Jeder hatte sein Lieblingsbuch dabei und stellte es den anderen Kindern vor. „Lesen und stöbern - und dies alles ohne auszuleihen“, war danach das Motto. Bis weit über Mitternacht hinaus wurde im Schlafsack mit der Taschenlampe gelesen. „Ich würde gerne weiter lesen, aber mir fallen leider immer die Augen zu“, so Jule aus der vierten Klasse kurz vor dem Einschlafen.

Am nächsten Morgen gab es beim gemeinsamen Frühstück viel zu erzählen von Geschichten aus den gelesenen Büchern, aber auch von den Erlebnissen einer „Nacht in der Bücherei“. „Wir wollten mit der Lesenacht Kindern eine vergnügliche Nacht in der Bücherei bieten und dabei die Lust am Lesen fördern“ so Schulsozialarbeiter Rudi Schmid-Geiger über die Ziele der Lesenacht. Dies wurde nach Meinung aller Teilnehmer "voll erfüllt" und die Frage nach der nächsten Lesenacht wurde mit „im Frühjahr 2010“ zur Freude aller beantwortet.