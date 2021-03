Lehrkräfte am Ländlichen Schulzentrum Amtzell getestet

Lehrkräfte können sich seit dem 27. Februar gegen Vorlage des Berechtigungsscheins an der Schule freiwillig testen lassen – auch in Amtzell. Der Pflegedienst Medias bietet an, Antigen-Schnelltests an der Schule durchzuführen. Das Testen soll den Lehrkräften Klarheit und Sicherheit, die im geöffneten Primarbereich täglich Kontakt zu den Grundschulkindern haben, die keine Maske tragen. Wie das Ländliche Schulzentrum Amtzell mitteilt, wurden ersten Testtage wurden Lehrpersonal am LSZ gut angenommen. Die Ergebnisse seien allesamt negativ gewesen. Für Schülerinnen und Schüler wird der Schnelltest noch nicht angeboten.