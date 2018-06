Leben in Alleinlage: Zwischen Idylle und Herausforderung

Apfelblüten wiegen im Wind, Hühner picken in einem kleinen Gehege, der Hofhund läuft entspannt den schmalen Teerweg entlang. Ein einzelner Hof, kilometerweit entfernt vom nächsten größeren Ort, umgeben von Wiesen und einem Wäldchen, in Blickweite ein Weiler mit dem irreführenden Namen Bremen: Das ist Unterstotzen. An sonnigen Frühlingstagen wirkt die Idylle nahezu kitschig.

Wo einst Kühe in einem großen Stall lebten und Heu und Stroh lagerten, leben seit 2011 Antonette Hasel und Joachim Obert. Fünf Tage haben sie damals gebraucht, um sich dafür zu entscheiden, sich dort ein neues Zuhause zu schaffen. Sie hatten zu diesem Zeitpunkt drei Jahre lang auf einem Schiff gelebt.

Entscheidung im Heimaturlaub

Während sie im Heimaturlaub waren, erzählte ihnen ein befreundetes Ehepaar - Elisabeth und Peter Hölz - von einem Hof, den es entdeckt hatte, der für sie allein aber zu groß war. Noch bevor Hasel und Obert wieder auf dem Schiff waren, hatten sie zugeschlagen und den Hof in der Nähe von Amtzell gekauft.

Sie bauten in Eigenleistung die Scheune aus, schafften mit neuen Fenstern viel Licht im längst nicht mehr genutzten Stall. Dabei ließen sie so viel im Originalzustand wie möglich – auch, weil das Ensemble unter Denkmalschutz steht. Während der Arbeiten bezogen sie den ersten Stock im ehemaligen Knechthaus. Dort haben sie eine Ferienwohnung eingerichtet.

Vier Kinder, Eltern und Großeltern unter einem Dach

Umgebaut haben auch Hanna und Andreas Veeser. Das Ehepaar lebt mit seinen vier Kindern Ferdinand (11), Korbinian (9), Magdalena (7) und Johannes (2) im Elternhaus von Andreas Veeser in Holdenreute, einem kleinen Weiler bei Immenried nahe Kißlegg.

Anders als bei den Bewohnern von Unterstotzen stand bei den Veesers nie zur Diskussion, ob sie einmal dort leben würden: Der Hof ist seit mehr als 200 Jahren in Familienbesitz, sogar eine kleine Kapelle gehört dazu. "Das Studium und meine ersten Arbeitsstellen waren bewusst nicht daheim", sagt Tierarzt Andreas Veeser. "Aber das Ziel war immer, zurückzukommen."

Allerdings hat diese Entscheidung für die Familie zur Folge, dass nicht alles immer einfach ist. Für Hanna Veeser bedeutet es vor allem unzählige Kilometer im Auto. Es hält kein Bus in Holdenreute, vor Ort gibt es weder einen Sportverein, noch Musikunterricht oder Schulfreunde: Die vier sind die einzigen Kinder dort. Die drei älteren spielen Fußball, lernen ein Instrument und gehen reiten. "Nur weil wir uns dazu entschieden haben, hier zu leben, sollen die Kinder nicht verzichten müssen", sagt Hanna Veeser. "Man muss genauer gucken, was jeder machen kann und wie man es organisatorisch schafft."

Hanna und Andreas Veeser wissen: Ihr Familienleben mit vier Kindern, acht Pferden, Hund, Katze und Kaninchen klappt nur, weil Andreas Veesers Eltern mit auf dem Hof leben. Nur deshalb kann auch Hanna Veeser in Teilzeit als Ärztin arbeiten, sagt sie: "Ohne die Großeltern bräuchten wir ein Au-Pair." Und dass das Leben auf dem Hof mit viel organisatorischem Aufwand und Autofahrten verbunden sein würde, "muss man eben in Kauf nehmen", weiß sie.

Heumahd als Familienereignis

Dafür machen der Tierarzt und die Ärztin aus dem Landleben etwas Besonderes für ihre Kinder: Die Heuernte zum Beispiel wird zum Familienereignis. Alle helfen und fiebern mit, ob das Wetter mitspielt. Wenn zwischendurch Zeit ist, fahren die Veesers mit den Kindern zum Abkühlen an den Weiher, abends grillen alle gemeinsam.

Eine Frage der Einstellung

Andreas Veeser wusste schon als Kind, dass die Heuernte eines der wichtigsten Ereignisse im Jahresverlauf ist. Er habe es nie als schlimm empfunden, dass er nicht wie andere Kinder in den Urlaub fuhr. Nun macht das Ehepaar für die Kinder ebenfalls ein regelrechtes Fest daraus. Es ist eine Frage der Einstellung - wie so vieles am Landleben.

Das Beste aus Äpfel und Birnen

Auch in Unterstotzen machten Antonette Hasel und Joachim Obert das Beste aus dem, was bereits vorhanden war, als sie ihn kauften: Sie produzieren und verkaufen Cidre und Schnaps aus den Äpfeln, Birnen und Quitten ihrer Streuobstwiesen. Erfahrung hatte keiner von beiden damit.

Das Hofgut Unterstotzen bei Amtzell. (Foto: Andrea Pauly)

Mittlerweile hat Antonette Hasel für die eigenen Produkte einen Hofladen, in dem es auch Süßes und Dekoartikel gibt. Zweimal im Jahr organisiert sie Kunstausstellungen und einem Flohmarkt, „damit ein bisschen Leben reinkommt von außen.“

Denn auch, wenn sie es still und friedlich lieben: Gäste sind immer wieder dort, ob in der Ferienwohnung, im Geschäft oder zu Besuch. Und da beide außerhalb arbeiten, fällt ihnen das Dach des Hofguts nie auf den Kopf: Soziale Kontakte haben sie trotzdem. Und das abgelegene Zuhause der beiden stößt bei allen Freunden und Verwandten, die sie dort besuchen, auf Begeisterung. „Alle sind ganz entspannt, wenn sie eine Weile hier sind“.

Und doch, einen Nachteil gibt es: den Winter. Dann verlassen Antonette Hasel und Joachim Obert Unterstotzen für ein paar Wochen. Sie tanken Sonne und Wärme und lassen sich vom Leben in anderen Teilen der Welt inspirieren. Ein bisschen rauskommen - das brauchen beide nach wie vor.