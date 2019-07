Lauffreunde Amtzell organisieren wieder Zwölf-Stunden-Lauf zugunsten der „Ärzte ohne Grenzen“

Vom Lauffieber gepackt, schwitzen am Samstag, 6. Juli, in Amtzell mehr als 400 Läufer, Walker und Pilger verteilt auf 35 Läuferteams für den guten Zweck. Zum 14. Mal laden die Lauffreunde Amtzell ab 9 Uhr zum 12-Stunden-Lauf in die Sportanlage Hössel. 200 150 Euro konnten laut Pressemitteilung bei den 13 vergangenen Veranstaltungen für die Non-Profit-Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ erlaufen werden. Mit im Organisationsteam ist Amy Neumann-Volmer, die vergangene Woche zur Vorstandsvorsitzenden „Ärzte ohne Grenzen“ gewählt wurde.

„Das war natürlich eine schöne Überraschung. Amy war eine der Initiatoren des ersten Laufes und ist seitdem in unserem Team dabei“, meint Andreas Müller, Kopf des Organisationsteams. „Eine super Sache natürlich auch für unsere Sportler und Zuschauer in Amtzell“, freut sich dessen Frau Margit Müller.

Am Infostand stehe die neu gewählte Vorstandsvorsitzende der deutschen Sektion gerne Rede und Antwort, heißt es. Weiterhin informiere sie die Interessierten, in über den Tag verteilten Vorträgen und über die Arbeit der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“, die 1999 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Denn auch im vergangenen Jahr habe es für die Ärzteviel zu tun gegeben. Ein Schwerpunkt liegt laut Mitteilung in Bangladesch. Eine Million Behandlungen seien seit 2017 im größten Flüchtlingslager der Welt vorgenommen worden. Eine Behandlung koste im Schnitt etwas über einen Euro. Ein weiterer Schwerpunkt sei der Kongo, wo weiterhin die Seuche Ebola grassiert.

Wie gerne sich die Menschen in der Region für die gute Sache einsetzen, zeige der ungebrochene Zuspruch für die Veranstaltung. „Wie zumeist in den letzten Jahren, war der Lauf schon Wochen vor dem eigentlichen Meldeschluss ausgebucht“, freut sich Andreas Müller. Viele Wiederholungstäter, aber auch einige Neulinge, könnten die Lauffreunde begrüßen. Sieben „neue“ Teams, zwölf Teams mit starker Amtzeller Beteiligung und insgesamt 35 Mannschaften seien am Start.

Die Veranstalter rechnen auch wieder mit einer Spendensumme durch die Teams in Höhe des Vorjahres. Denn jeder der 35 Teamsponsoren spende als Startgeld mindestens 300 Euro an „Ärzte ohne Grenzen“. „Und es erfolgt dann auch dieses Jahr wieder eine Verdopplung der Spendensumme“, merkt Margit Müller dankend an. Wie in den Vorjahren werde das Spendenergebnis wohl durch eine Einzelperson, die anonym bleiben möchte, verdoppelt. Insgesamt erhoffen sich die Lauffreunde eine Spendensumme von mehr als 30 000 Euro.

Mehr als 2200 Runden à 2000 Meter werden die Zwölfer- oder Vierer-Teams im Staffellauf bis zum Abend zurücklegen. Eine Herausforderung für die Lauffreunde ist die Versorgung der gut 400 Starter. Denn während des Laufes gilt es, für die notwendige „Energiezufuhr“ zu sorgen. Im Versorgungszelt und an der Getränkeinsel können sich die Läufer beim „Boxenstopp“ die notwendigen Kohlenhydrate und Flüssigkeit zuführen. „Viele Sachspender haben dazu beigetragen, dass es hierbei an nichts fehlt. Herzlichen Dank hierfür“, meint Margit Müller.

Nicht nur ans körperliche Wohl sei gedacht. Für gute Stimmung und Geselligkeit sorgen von 15 bis etwa 17 Uhr die Eggenbacher Musikanten. „Neben den Läufern freuen wir uns natürlich über jeden Fan an der Strecke oder im Läuferlager. Jeder der die Läufer anfeuern möchte oder sich informieren will ist willkommen“, ergänzt Margit Müller. Kurz vor 21 Uhr geht es dann für alle Teams in die Schlussrunde. Nach der Siegerehrung um 21.30 Uhr startet der gemütliche Teil.