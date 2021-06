Laufen für „Ärzte ohne Grenzen“

Laufen für einen guten Zweck: Der „12-Stunden-Lauf interAKTIV“ zugunsten von „Ärzte ohne Grenzen“ startet lautet Pressemitteilung des Organisationsteams des Zwölfstundenlaufs am Samstag, 3. Juli, in Amtzell.

Seit 2005 starte immer am ersten Samstag im Juli um 9 Uhr der 12-Stunden-Lauf für die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“. Die Zwölfer-Teams drehten dann im Staffellauf bis abends um 21 Uhr für den guten Zweck ihre Runden. Rund 305 000 Euro seien bisher schon so zusammengekommen.

Im vergangenen Jahr schien jedoch Corona die Laufpläne zu stören. Die Lauffreunde Amtzell, die Organisatoren des Laufs, hätten kurz vor einer Absage des Spendenlaufs gestanden. „Die Allgäuer fanden aber eine Lösung: Der „Plan B“, sprich der „12-Stundenlauf interAKTIV“ war geboren. Ganz nebenbei sprengte das Team mit „Plan B“ auch jede Grenze, denn Teilnehmer aus der ganzen Welt bekamen jetzt die Chance mitzumachen“, heißt es in der Mitteilung an die Presse.

Der Plan habe funktioniert: Rund um Amtzell, in Oberschwaben, am Bodensee, im Allgäu sowie deutschlandweit waren die Läuferteams und Einzelläufer unterwegs – sogar in Melbourne und Singapur. uf allen Kontinenten rannten, joggten, walkten oder pilgerten die Läufer zugunsten von „Ärzte ohne Grenzen“.

778 Teilnehmer seien 12 485 Kilometer gelaufen und hätten 2020 die Rekordspendensumme von 58 717 Euro erzielt. Ein ähnliches Konzept planten die Veranstalter auch dieses Jahr. „Covid19-bedingt wählt auch dieses Jahr wieder jedes Team und jeder Läufer seine eigene Strecke“, erläutert Andreas Müller vom Organisationsteam.

„Ob in New York, Rio, Tokio oder Amtzell, das ist jedem freigestellt. Uns ist wichtig: Wir laufen alleine und doch gemeinsam“, so Müller. Er hoffe so auch wieder auf viele Glückshormone bei den Läufern, den Teams und den Organisatoren. „Die Bilder und Videos, die uns letztes Jahr erreichten, waren überwältigend. Alle waren glücklich, wieder als Team gemeinsam aktiv zu sein. Das ist unser Ziel auch für 2021.“

Dennoch gebe es eine Neuerung bei der 16. Auflage des Laufs: Zum ersten Mal könnten auch Teams ohne Firmensponsor teilnehmen. Dies bedeute dann, dass alle Teammitglieder gemeinsam die Mindestspendensumme von 300 Euro pro Team für „Ärzte ohne Grenzen“ beisteuern. Wie im Vorjahr seien neben den Teams auch wieder Einzelläufer eingeladen.

Über soziale Medien und die Homepage würden beim Spendenlauf Bilder, Videos und die Kilometer ausgetauscht. Somit könnten die Teams ihre Platzierung und ihren Stand im Teilnehmerfeld verfolgen. Ergänzt würde dies um Infos zu „Ärzte ohne Grenzen“.

„Sieger ist das Zwölfer-Team mit den meisten zurückgelegten Kilometern in zwölf Stunden. Jedoch stehen viele Sieger heute schon fest, nämlich all die Menschen, die von den Spenden profitieren“, schreiben die Organisatoren.

Dr. Amy Neumann-Volmer, Präsidentin von „Ärzte ohne Grenzen“ und Mitorganisatorin, sagt: „Wir freuen uns über jede Spende und jeden Teilnehmer. Die 58 717 Euro vom vergangenen Lauf reichten, um viertausendfünfhundert schwer mangelernährte Kinder zwei Wochen lang stationär mit therapeutischer Milch und kalorienreicher Fertignahrung zu behandeln. Mit nur 13 Euro helfen Sie einem Kind. Läuft, rennt oder pilgert und unterstützt uns. Danke!“

Anmeldeschluss für die Teams ist der 25. Juni. Anmeldeunterlagen und weitere Infos zum Spendenlauf stehen online unter www.12stdlauf.de