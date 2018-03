Zwölf Stunden Laufen für den guten Zweck: Das ist am Samstag wieder in Amtzell angesagt. Bereits zum zehnten Mal wird der Zwölf-Stunden-Lauf vom SV Amtzell veranstaltet. 28 Teams haben sich angemeldet. Viel mehr gehen auch nicht: „30 stellen für uns die Obergrenze dar“, sagt Thomas Schuler vom Organisationsteam. Die Laufteams brauchen einen Sponsor, der mindestens 300 Euro an „Startkapital“ zur Verfügung stellt. Dieses Geld geht dann eins zu eins an „Ärzte ohne Grenzen“.

Seit es den Zwölf-Stunden-Lauf gibt, sind rund 79200 Euro zusammengekommen, berichtet Organisatorin Margit Müller stolz. Auch im Jubiläumsjahr bleibt es beim bewährten Konzept. Das Besondere: Für den Flyer wurden 21 Teilnehmer des Laufs fotografiert und nach ihren Beweggründen gefragt (siehe oben).

Start des Laufes ist um 9 Uhr. Ab dann gilt es, dass während der zwölf Stunden mindestens immer ein Läufer pro Team auf der Strecke ist. Bei dem Lauf treten diesmal zwei Viererstaffeln und 26Megastaffeln an. In der Megastaffel können bis zu zwölf Läufer starten. Wer wie oft und wie lange läuft, muss jedes Team intern regeln. Die letzte Runde am Abend, also gegen 21 Uhr, wird traditionell mit allen gelaufen. Danach ist Siegerehrung, bei der jedes Team ein Geschenk und eine Urkunde erhält – und bei der die Wanderpokale der beiden Kategorien weitergegeben werden.

Doch um das Gewinnen geht es in erster Linie gar nicht, sondern um den guten Zweck. In den vergangenen Jahren hat sich der Lauf als Erfolgsprojekt herauskristallisiert. Margit Müller freut sich neben den Sponsorengeldern auch sehr über die Sachspenden von Metzgereien, Bäckereien oder Käsereien. „Es ist klasse, was wir da kriegen“, sagt sie. Für die Läufer selbst ist die Verpflegung kostenlos.

Zusätzliches Geld komme durch die Zuschauer dazu, die die Läufer anfeuern und etwas essen und trinken. Im vergangenen Jahr konnten die Veranstalter Andreas und Margit Müller 10300 Euro an die „Ärzte ohne Grenzen“ überreichen. Der Kontakt zu zu ihnen läuft über die Ärzte Klaus Volmer und Amy Neumann-Volmer, die selbst in Amtzell wohnen, in der Hilfsorganisation aktiv sind und mehrmals im Ausland bei notdürftigen Menschen geholfen haben.

Neben durchtrainierten Sportlern laufen Teams von Betrieben aus der Region mit, aber auch Vereine, die Landjugend und Musikkapellen. „Diesmal sind besonders viele Amtzeller Teams dabei“, freut sich Müller. Und noch etwas Schönes: „Der Wettergott ist uns immer hold“, sagt sie. Am Samstag soll es bis zu 36Grad warm werden.