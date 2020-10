Lastwagen streift Motorroller bei Amtzell

Der 58-jährige Fahrer eines Sattelzuges ist am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf der B 32 von Ravensburg in Richtung Wangen unterwegs gewesen und überholt in Höhe der Abzweigung nach Amtzell einen vorausfahrenden 34-jährigen Motorrollerfahrer. Wie die Polizei mitteilt, scherte der 58-Jährige anschließend zu früh wieder ein und streifte mit seinem Auflieger den Zweiradfahrer. Dieser stürzte und erlitt diverse Schürfwunden, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Den am Motorroller entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf rund 1500 Euro.