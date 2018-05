Lasset die Spiele in Amtzell beginnen

Es ging um alles. Mit dem Einzug der Athleten und dem Entzünden des Olympischen Feuers begann der Ball des Musikvereins Amtzell. Und schnell sprang der Funke auf den voll besetzten Saal über. Das Motto des Abends: Amtzell bewirbt sich als nächster Austragungsort der Olympischen Spiele.

Die beiden Moderatoren Christina Milz und Christoph Siegel bereiteten das Publikum auf ein Bewerbungsvideo vor, das es unmöglich machen soll, ein Ablehnung des Olympischen Komittees zu bekommen. Der erste Aspekt waren die Sportstätten. Das Eggenbach-Stadion sei ideal für die Austragung aller Arten von Leichtathletik. Der Amtzeller Badeweiher eigne sich hervorragend für die Synchronschwimmer.

Amtzell goes Olympia. Wie so ein Wettbewerb aussehen könnte demonstrierten dann die Sportler in den verschiedenn Disziplinen. Bei so viel Enthusiasmus kann es schon mal passieren, dass ein Speerwerfer sein Ziel verfehlt und einen Kollegen trifft, doch selbst die medizinische Versorgung basiert auf höchstem Niveau.

Was dem Musikverein so übers Jahr bei verschiedenen Ausflügen widerfahren ist, erzählt ein junger Büttenredner in schwäbischer Mundart. Fröhliche Geschichten von kleinen und größeren Pannen, die auf humorvolle Art „menscheln“.

30 Jahre nach „Cool Runnings“ ist es den Amtzellern tatsächlich gelungen wieder eine jamaikanische Bobmannschaft zusammen zu stellen. Wie es sich anfühlt in so einem Bob die Kurven zu nehmen, durfte dann das Publikum unter Anweisung von Sänger Sepp Dillmann mit eigener Haut erfahren. „Linkskurve, Rechtskurve, nach hinten, nach vorn“. Sowohl am Boden als auch auf den Bänken versetzten sich die Anwesenden in die rasante Abfahrt.

Doping aus Tränen

Doch was wäre Olympia ohne Doping? In einem überzeugenden Werbefilm wird ein ganz besonderes Dopingmittel angeboten: Dopingsky. Spritzen sei out. Dieses Mittel wird vielmehr wie ein Zäpfchen dem Körper zugeführt. Mit Dopingsky stünde dem 23. Platz nichts mehr im Wege. Zudem sei es gut verträglich, bekömmlich und für jedermann zugänglich. Sogar das Rezept sei hier verraten: Man nehme altes Frittieröl, den Putz der alten Sporthalle und die Tränen der enttäuschten Bauwilligen aus Goppertshäusern.

Sicherlich punkten können die Amtzeller auch mit einer Sportart, die bisher noch niemand gesehen hat und an diesem Abend Premiere hatte: Die Körperballakrobatik. So werden Bälle mit Klettverschluss von einem zum anderen geworfen, um dann an der Mütze des jeweiligen anzuhaften. Eine akrobatische Leistung, die ihresgleichen sucht.

Zum Schluss wies Milz das Publikum an, mal unter die Stühle zu greifen. Was gab es da noch außer Kaugummis? Wunderkerzen. Denn nun wurde es romantisch. Zwei stimmgewaltige junge Damen sangen vor einem Lichtermeer den Olympiasong von Whitney Houston: „One moment in time“. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von der Musikkapelle, geleitet von Walter Kofler. (clbi)