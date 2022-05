LandFrauen Amtzell und Pfärrich on tour

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Anreise über blühende, frühlingshafte Landschaften wurde zum ersten Mal unterbrochen für ein Frühstück in einem Café und Hofladen. Bevor die LandFrauen und Männer ins Hotel einziehen konnten, machte die Gruppe noch einen kurzen Abstecher in die Nordeifel, wo es nach einer abenteuerlichen Fahrt durch enge Schluchten und Täler den wohlverdienten Nachmittagscafé gegeben hat.

Am nächsten Tag standen die Besuche von Lüttich in Belgien und Maastricht in Holland auf dem Programm. Lüttich hat den Eindruck einer Arbeiterstadt gemacht. Als tollen Kontrast wurden die LandFrauen in Maastricht bei Sonnenschein und einer malerischen Altstadt empfangen. Beim Spaziergang durch die Gässchen mit Fachwerkhäusern erhielt die Gruppe viele Informationen vom Stadtführer. Es war auch eine Kirche zu sehen, die in einen Buchladen umgewandelt wurde.

Tag 3 startete sportlich, es ging auf den höchsten Berg der Niederlande, wo auf sagenhaften 327,5 m auch das Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande war. Nach diesem landschaftlichen Leckerbissen, gab es in Aachen kulinarisches zu erleben. In einer alt eingesessenen Printenbäckerei hat der Seniorchef in sehr unterhaltsamer Weise erklärt, was Printen sind, wie sie gemacht werden und warum sie immer und überall gegessen werden. Natürlich konnten reichlich Printen probiert werden. Mit Aachener Printen gestärkt begaben sich die LandFrauen auf die Spuren Karls des Großen. Der beeindruckende Aachener Dom war hier das kulturelle Highlight.

Gegen Abend stand noch der Besuch des Tagebaus in Inden auf dem Programm. Die unvorstellbare Größe dieses „kleinsten“ Tagebauobjekts der Region hat alle in Erstaunen versetzt.

Am Sonntag ging es wieder Richtung Heimat. Das erste Ziel war die Gemeinde Irrel, die beim letztjährigen Hochwasser arg geschädigt wurde. Die Gemeinde Amtzell und auch die LandFrauen haben durch Spenden die Irreler unterstützt. Aus erster Hand war vom einzigen Hopfenbauern von Rheinland-Pfalz von den verheerenden Verwüstungen des Hochwassers zu erfahren. Im Anschluss an den Rundgang auf dem Hopfenhof Dick gab es noch eine sehr unterhaltsame Bierprobe. Letzter Programmpunkt auf der Heimfahrt war der Besuch beim Weingut Wisser, der von einer LandFrau geführt wird.

Bei der Heimkehr waren sich alle einig, dass es eine schöne und lehrreiche Fahrt war!