Läufer bewirken in Amtzell und anderswo viel Gutes

300 bis 350 Läufer, 3435 Kilometer und (mindestens) 13 380 Euro – das sind die nackten Zahlen des 17. Amtzeller 12-Stunden-Laufes, der erstmals hybrid über die Bühne ging. Das, was sich die Lauffreunde Amtzell in den vergangenen beiden Jahren mit ihren interaktiven Veranstaltungen und damit auch weltweit möglichen Teilnahmen erarbeitet haben, sollte nicht wieder aufgegeben, andererseits aber auch der Ursprung und ein Läuferlager im Hössel nicht verworfen werden. Heraus kam ein Läuferfest, das seinen Namen verdiente und ein überaus schönes Ergebnis hervorbrachte.

Wieder ein Läuferlager möglich

Die Sonne schien, die gute Stimmung war an allen Ecken und Enden spürbar. Dort, wo einem Läufer oder Walker begegneten, taten sie das meist mit einem Lächeln im Gesicht, freuten sich, dass auch ein Läuferlager wieder möglich ist. 19 Teams waren vor Ort auf der rund zwei Kilometer langen Strecke unterwegs, zehn machten sich – zumeist in der Umgebung – auf einer alternativen und individuellen Route ans Kilometersammeln, rund 40 Einzelläufer irgendwo auf dieser Welt.

Eine kleine Dusche zwischendurch. Die Läufer konnten sich entlang der Strecke abkühlen. (Foto: swe)

Wie viele Läufer genau am 12-Stunden-Lauf mitwirkten, konnte selbst Katrin Graf vom Organisationsteam nicht sagen: „Manche Zwölfterteams sind gar nicht zu zwölft, sondern kleiner.“ Für die meisten kommt es auch gar nicht darauf an, am Ende sportlich siegreich zu sein. Der 12-Stunden-Lauf ist vorrangig ein sozialer und karitativer Lauf – und nach wie vor zugunsten der Organisation Ärzte ohne Grenzen.

Anwohner „spenden“ kaltes Wasser

Deren „Chefin“, die Amtzellerin Amy Neumann-Volmer, Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen Deutschland, weilte am Samstag bei einem Kongress in Nairobi. Sie dürfte sich aber sicherlich aber auch darüber freuen, was in Amtzell ungeachtet des finanziellen Ergebnisses so alles herausgekommen ist. Da meldete der Verein Füreinander-Miteinander mit den beiden Teams Freunde ohne Grenzen zwei Mannschaften mit Menschen mit Handicap und (neuen) ukrainischen Mitbewohnern, da setzten Anwohner an der Strecke wieder wie früher ein Zeichen und „spendeten“ kaltes Wasser zur äußeren und inneren Abkühlung, da war ein Miteinander im Läuferlager spürbar.

„Die gute Stimmung ist schon auffällig“, sagte auch Organisationsmitglied Birgit Sorg. Sie erzählte auch von ihrer in Potsdam mitlaufenden Schwester in der Einzelwertung: „Sie hat unterwegs zufällig eine Kollegin getroffen und erzählte ihr von unserem Lauf. Die wiederum hat sich spontan entschlossen, auch noch mitzumachen.“

Gelaufen wurde auch in Wangen

Gelaufen wurde im Übrigen auch in Wangen, zum Beispiel von Eva Schrade aus dem „Dream Team“, das am Ende in der interaktiven Wertung mit 196 Kilometern Platz eins belegte. Die 25-Jährige Schrade inspirierte die Teamgemeinschaft, etwas Gutes für andere und selbst etwas für die Gesundheit zu tun. Sie joggte im Trimm-Dich-Wald, verzichtete fürs Einkaufen aber beispielsweise auch aufs Auto: „So kamen doch ein paar Kilometer zusammen.“

Während bei den interaktiven Teams jederzeit und auch gemeinsam gelaufen werden konnte, galten in Amtzell vor Ort die ursprünglichen Regeln: Jeweils ein Läufer je Team machte sich auf die knapp zwei Kilometer lange Runde. Selbst wurde bestimmt, wer wie lange läuft und wann getauscht wird.

Eine Mannschaft lief komplett durch

Mit Wolfgang und Elisa Klatte, Bärbel Fischer und Kornelius Scheible-Oosterkamp mischte sich ins Starterfeld mit einem der beiden Pratoteams auch die einzige Vierermannschaft, die die vollen zwölf Stunden durchlief. „Wir laufen immer drei Runden und wechseln dann“, erzählte Scheible-Oosterkamp. Er genoss mit seinen Mannschaftskollegen das Ambiente: „Das ist wirklich wieder traumhaft hier und wie im Zeltlager. Es herrscht buntes Treiben, man kennt sich auch untereinander und es ist so richtig familiär.“

An der Spitze kämpften bis eine Stunde vor Ende die VR Bank Ravensburg-Weingarten, die Musikkapelle Amtzell und das Laufteam Maier Holzbau, nur jeweils eine Runde voneinander getrennt. Am Ende siegte das Team der VR Bank mit einem Zwei-Runden-Vorsprung vor den beiden Nachgenannten.

Viele Veranstaltungen kommen sich ins Gehege

Dass es dieses Mal nicht ganz so viele Teams waren wie im Rekordjahr 2020 mit damals 54 (ausschließlich interaktiven) Mannschaften liegt laut Mitorganisator Josef Graf auch an den vielen konkurrierenden Veranstaltungen am selben Tag sowie an einer allgemeinen Rückläufigkeit von Teilnehmerzahlen bei Laufveranstaltungen. Auch Organisator Andreas Müller sieht das ähnlich: „Der Nachholbedarf an Veranstaltungen kreuzt unsere Geschichte ein Stück weit.“

Erfreulich ist laut seiner Frau Margit, dass es gerade bei Sachspendern für das Lauflager keine Rückgänge gab: „Auch nach der coronabedingten Pause waren alle sofort wieder dabei.“ Was 2022 mit der kombinierten Veranstaltung mit Hybridlauf und Lauf vor Ort als Versuch ausprobiert wurde, wird laut Andreas Müller voraussichtlich auch im kommenden Jahr Bestand haben. Und dann sind da noch die erlaufenen 13 000 Euro. Was man damit beispielsweise tun kann, erfährt jeder, der die Seite von Ärzten ohne Grenzen aufruft: „Mit 11 973 Euro können wir 10 000 Menschen nach einer Katastrophe drei Monate lang medizinisch versorgen.“