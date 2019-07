Ländliche Schulzentrum Amtzell kooperiert mit Beruflichem Schulzentrum Wangen

Das Ländliche Schulzentrum Amtzell arbeitet verlässlich und vertrauensvoll mit Bildungspartnern der Gemeinde und der Region zusammen. In Kooperationsverträgen sind gemeinsame Kriterien für eine gewinnbringende Berufsorientierung verankert. Von dieser profitieren sowohl die Schüler und die Schule als auch die Betriebe und die Region, so die Schule in einer Pressemitteilung.

Ebenso besteht jetzt eine Bildungspartnerschaft mit dem Beruflichen Schulzentrum Wangen, die in einer Kooperationsvereinbarung festgehalten ist. Neben Möglichkeiten der Hospitation für Schüler und Kollegen ist der Fokus insbesondere auf Informationsveranstaltungen gerichtet. Diese sollen Eltern und Schülern die unterschiedlichen Wege und den nahtlosen Wechsel zum Beispiel in das duale System aufzeigen. Im Speziellen können Fachrichtungen des Beruflichen Schulzentrums hervorgehoben und angesprochen werden. Die Veranstaltungen sind zeitlich und inhaltlich an die angestrebten Abschlüsse der Schüler gekoppelt.

Da an die Schüler der Gemeinschaftsschule den Hauptschul- und den Realschulabschluss erwerben oder auf dem erweiterten Niveau nach Klasse 10 das berufliche oder allgemeinbildende Gymnasium besuchen können, lege die Schule nach eigenen Angaben großen Wert darauf, dass über Anschlussmöglichkeiten nach dem jeweiligen Abschluss genauso wie über den Übergang auf das Gymnasium informiert wird.