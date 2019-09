Kunst zu Pferde: 200 Dressurreiter besuchen Amtzell

„Heute Morgen war hier Land unter“, berichtet der Erste Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Schomburg Amtzell, Lothar Wanner, mit einem Blick auf die düsteren Regenwolken am Samstagnachmittag. Eigentlich sei das hier ein wunderschönes Fleckchen Erde, man könne bis zum Säntis sehen. Aber die Amtzeller Reiter lassen sich von ein „bisschen Regen“ nicht aus der Ruhe bringen. Immerhin hatten sie zu ihrem 38. Turnier eingeladen, und in keinem Jahr war die Veranstaltung ausgefallen.

In diesem Jahr wurde nicht nur der Wettkampf für die Dressurreiter ausgetragen. Gleichzeitig feierte der Verein seinen 70. Geburtstag. „Im Sommer 1949 entstand aus dem Pferdezuchtverein ein Reitverein, da die Amtzeller für die 800-Jahr-Feier der Stadt Wangen im Jahr darauf eine Reiterabordnung stellen wollten“. Am Samstag würden die Gründungsmitglieder Edmund Volkwein, Josef Aicher und Josef Gaus mit der Kutsche auf die Anlage gefahren und mit einer Feierlichkeit gebührend geehrt, erzählte Wanner. „Ohne diese Männer würde es den Verein nicht geben“, fügte Wanner hinzu. Doch bis dahin blieb noch Zeit, den über 200 Dressurreitern und ihren Pferden bei der Darbietung ihres Könnens zuzuschauen und mit zu fiebern. Immerhin waren auch 25 Reiter aus den eigenen Reihen am Start.

Traditionell bietet der Verein im zweijährigen Wechsel ein Turnier für die Springreiter und eins für die Liebhaber der Dressur an. Die Teilnehmerzahlen seien gleichbleibend, so Wanner, die Reiter kämen aus Oberschwaben und dem Ostallgäu. Auf dem Programm standen verschiedene Prüfungen, von der E-Klasse für die Einsteiger bis hin zur M-Klasse. Ein Höhepunkt war die M-Kür am späten Samstagnachmittag, für die die Reiter selbst Musik auswählen und die Reihenfolge der verschiedenen Elemente wie Schritt, Trab, Galopp, Seitengänge, Traversen, Galoppwechsel und Tempoverstärkungen selbst festlegen können.

Wanner, selbst ein national und international bekannter und erfolgreicher Züchter, ein Pferdemensch durch und durch, berichtet, dass sich der Reitsport verändert habe, da die Zucht immer größere Fortschritte mache: „Ein Arbeitstier von früher könnte natürlich nicht die Dressurleistungen bringen, die wir hier heute sehen, das Pferd ist heute ein Sportskollege“.

Frauenlastiger sei der Sport geworden, fügt er augenzwinkernd hinzu. Während die Gründungsmitglieder eine reine Männerriege gewesen sei, wären heute gerade einmal zwei Herren an den Start gegangen, meint er schmunzelnd. Auf die Konzentration käme es bei der Dressur an. „Da ist wenig Action, nicht so wie beim Springen. Dressur ist filigran, für den Zuschauer ist die Kunst kaum zu erkennen“. Ein Blick auf den Reitplatz gibt ihm Recht: Pferd und Reiter sind bei der Prüfung hochkonzentriert, die Hilfen, die der Reiter dem Pferd gibt, kaum wahrnehmbar. Besonderer Dank gelte den zahlreichen Sponsoren, fügt Wanner hinzu, ohne die der Turnierreitsport nicht überleben könne.