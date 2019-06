Konfirmanden feiern in Amtzell

Am Sonntag wurden in der Friedenskirche in Amtzell durch Pfarrerin Helena Rauch die Jugendlichen Ellen Eberle, Kathrin Hofmann, Raphael Klein, Florian Mattes und Laura Miller konfirmiert beziehrungsweise getauft. Die Jugendlichen haben laut Mitteilung mit viel Engagement ihren Konfirmationsgottesdienst vorbereitet und gestaltet. Das Thema der Konfirmation und des Filmes, den die Konfirmanten dazu gedreht haben lautete: „Die fünf Getauften“. Mit diesem Film nehmen die Jugendlichen an einem Filmwettbewerb teil und hoffen, einen Preis zu gewinnen.