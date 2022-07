Kita St. Johannes bewegt was für ihre „Rennbahn“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 25. Juni feierte die Kita St. Johannes im Rahmen des Baustellenfestes ihren 50. Geburtstag. Dieses Fest war ein Teil der Reihe „Aktionen für die Rennbahn“. Im Rahmen des Umbaus musste nämlich die geteerte Fläche im Garten vor dem Haus aufgerissen werden. Jetzt entstehen wieder Sitzflächen und Spielbereiche, die trocken und eben sind. Damit die Bewegung an der frischen Luft auch bei relativ schlechtem Wetter attraktiv und sinnvoll ist, gibt es eine 100 Meter lange, geteerte „Rennbahn“, auf der sich die Kinder mit verschiedenen Fahrzeugen bewegen können.

Um die Kosten zu decken entstand die Idee, mit attraktiven Spendenaktionen und durch die Mithilfe aller das Projekt „Rennbahn“ zu stemmen.

Baustellenfest: Im Garten der Kita tummelten sich Familien mit Omas und Opas, ehemalige Kindergartenkinder, Dorfbewohner und Mitglieder aus der kommunalen und kirchlichen Gemeinde.

Eine Fotodokumentation und die Baupläne präsentierte die Kita vor dem Umbau, die Baumaßnahmen und den jetzigen Stand der Baustelle. Die Fachkräfte standen Rede und Antwort für die Fragen aller Interessierten.

Fürs leibliche Wohl der Gäste war mit Pommes, Grillwurst, Getränken und Kuchen gesorgt. Bei bestem Wetter und im Schatten der Bäume spielten die Kinder, unterhielten sich die Erwachsenen und lauschten dem Akkordeon-Konzert einer Mitarbeiterin. Die Kinder erfreuten die Gäste mit ihrem „St. Johannes-Lied“. Die Sachspenden, der Verkauf und die Tombola führten zu einem Erlös von über 1300 Euro, der dem Bau der Rennbahn im Garten der Kita zufließt.

Sponsoring: Auf der Sponsorentafel sind bereits viele Firmen zu sehen, die ebenso durch ihre Spende die „Aktion Rennbahn“ unterstützen. Auch private Spender geben ihren Anteil dazu.

„Dinner in Weiß“: Am Samstag, 16. Juli 2022 gibt es im Garten vom Haus der Gemeinde in Amtzell ein „Dinner in Weiß“. Ab 19 Uhr gibt es ein stilvolles Picknick, zu dem alle Gäste von nah und fern geladen sind. Jeder bringt sein eigenes Drei-Gänge Picknick mit oder bestellt sich ein Menü To-Go im Gasthaus zum Schloss. Gemeinsam wird bei Kerzenschein getafelt, Getränke werden auf Spendenbasis gestellt. Für Geschirr und Gläser sorgt jeder für sich. An einer weißen Tafel erleben die weiß gekleideten Gäste mit musikalischer Umrahmung und bester Atmosphäre das erste „Dinner in Weiß“ in Amtzell.