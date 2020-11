Kirchenrenovierung in Amtzell schreitet voran

Die Renovierungsarbeiten an der Tragwerkskonstruktion der katholischen Kirche in Amtzell sind weiter vorangegangen. Laut Pressemitteilung ist das Außengerüst größtenteils entfernt, Dach und die Fassade vom Kirchenschiff sowie vom Turm sind fertig. Nur noch das Norddach des Seitenschiffs sei eingerüstet und wird derzeit erneuert. Auch sei die Tür des großen Hauptportals erneut eingesetzt worden.

Mühevolle Kleinarbeit

Nach einem Aufruf im Gemeindeblatt, der um Helfer gebeten hat, das Umfeld der Kirche wieder herzurichten und die Kirchenmauer zu streichen, haben sich die Mitglieder der Bürgerwehr und Justinigrenadiere bereit erklärt, diese Arbeiten in Eigenregie zu übernehmen. Doch stünden Elektriker immer wieder vor neuen Herausforderungen, die Restauratoren müssen in mühevoller Kleinarbeit viele Kabelschlitze verschliessen und Wände restauriert werden. Erst vor Kurzem sei der innere Sockelputz komplett bis 15 Zentimeter Höhe abgeschlagen.

Orgel von Schimmel befallen

Bei Durchsicht der Mängel in der Amtzeller Kirche ist laut Mitteilung eine weitere böse Überraschung zu Tage getreten. Die Orgelpfeifen mitsamt der zugehörigen Luftkanäle sind mit Schimmel befallen, müssen komplett ausgebaut und aufwendig gereinigt werden. Deshalb sei an eine Wiedereröffnung bis Weihnachten nicht mehr zu denken. Vonseiten der Kirchenleitung sei man jedoch bemüht, die Baustelle an Weihnachten begehbar zu machen, damit sich Interessierte über die Weihnachtsfeiertage ein Bild vom Stand der Innenarbeiten machen können.